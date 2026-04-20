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劉在錫入夢救他！幸運兒醒來買刮刮樂　爽抱回千萬頭獎

劉在錫入夢拯救他！幸運兒醒來買刮刮樂爽抱回千萬頭獎。（翻攝RunningMan IG）

▲劉在錫入夢拯救他！幸運兒醒來買刮刮樂爽抱回千萬頭獎。（翻攝RunningMan IG）

圖文／鏡週刊

夢真的帶來好運？韓國有民眾夢到「國民主持人」劉在錫救了遭水沖走的他，決定買彩券和刮刮樂試手氣，沒想到抱回5億韓元（新台幣1,070萬元）頭獎，讓他一度以為還在做夢。

根據韓國中央日報導，彩券商「同行彩券」介紹，這名幸運兒A先生透露一個令他記憶深刻的夢境。某日他夢見自己遭髒水沖走，幸虧有劉在錫出手救了他，這讓他頓時產生有不錯的預感，決定購入了Spitto（刮刮樂）與樂透彩券。

中了頭獎　還以為是夢

沒想到刮開後，真的中了頭獎5億韓元，中獎當下A先生一時無法分清這究竟是現實還是夢境，趕緊打電話給媳婦，對方雖一開始半信半疑，不過一掃QR Code後確定中獎，也祝福了自己的公公。

A先生所中的刮刮樂單價1,000韓元，總計有6個號碼，若有一個與幸運號碼相同，就算是中獎；而A先生中獎後，打算打獎金用於還房貸，並作為搬家用途等。

劉在錫是財神？入夢代表好事發生？

事實上，這已非首次有中獎者因夢到劉在錫幸運抱回大獎，2023年7月6月，1名幸運兒因孩子夢到劉在錫，決定去買Spitto刮刮樂試試手氣，沒想到真的中頭獎，這位幸運兒還因此買了筆電與平板電腦送給孩子。


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