馬鈴薯發芽「法國人照吃」？　Cheap傻眼：網軍在害人

▲醫師、毒物專家都曾警告，發芽馬鈴薯含有天然毒素龍葵鹼。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

立法院近日討論台美對等貿易協定（ART），其中進口馬鈴薯檢疫與處理方式引發關注。就有人妻分享，法國老公即使馬鈴薯發芽也照吃不誤，且沒中毒、沒腹瀉，引起不少鄉民點頭認同「所有西方朋友都是發芽馬鈴薯從小吃到大」。對此，百萬網紅「Cheap」直言，毒物專家、醫師都警告過，發芽馬鈴薯會產生天然毒素，吃多了可能導致死亡，質疑是網軍在洗會害人的言論。

近日有網友在Threads發文分享，她老公是法國人，家裡的馬鈴薯都是1公斤、1公斤在買，發芽的會拿給老公吃，沒發芽的她自己吃，「冷知識：法國人馬鈴薯發芽照吃，沒中毒也沒落塞，一點事情沒有。是不是他們已經有抗體了？」

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貼文曝光後，不少鄉民在底下留言，「我跟法國朋友說發芽的馬鈴薯不能吃，結果同一個朋友圈的大家覺得超荒謬」、「我以前曾經為了此問題跟法國人激戰過，最後真的是氣爛」、「我發現法國人連水果也是這樣把壞掉的切掉」、「我在澳洲露營時，小孩去別人帳篷串門子，看見有老外在煮發芽的馬鈴薯……澳洲人回：沒關係，煮久一點就好」、「我從歐洲到澳洲的所有西方朋友都是發芽馬鈴薯從小吃到大，他們都說削掉芽就好」、「我認識的美國人也都照吃，不可能是基因問題吧」。

也有人表示，「爛東西就算吃不死，何必去找爛東西吃？」「明明就知道馬鈴薯發芽會產生高濃度的龍葵鹼，對人體有害，你去吃它幹嘛？」「不要拿一個人的個案用全部國民的健康去賭，進口沒有食安的東西對這個政府來說很困難是不是」、「中毒其實也是概率事件，今天你家裡吃的量可能沒事，但也許因為樣本少，而且發芽程度不嚴重……等中毒就來不及了，這毒是很危險」。

針對此話題，Cheap指出，上網搜尋關於「發芽馬鈴薯」的關鍵字，就能找到很多文章，都是說有毒不要吃，有毒物專家示警，馬鈴薯為了保護自己不被吃掉，會產生天然毒素龍葵鹼（Solanine）及卡茄鹼（Chaconine），若是低劑量吃不出感覺，如果毒素集中在芽眼、綠色皮、發出的芽，毒素濃度就會飆升，常見反應是腸胃不適、痙攣、腹瀉、嘔吐，嚴重則會引發血壓下降、發燒、神經系統症狀，甚至死亡。

Cheap說，這些毒素相當頑強，無論是油炸、烘烤、微波還是水煮，都無法消除毒素，就算把芽切掉、把綠皮削掉，也只能「減少」攝入量，無法「完全消除」，「真不知道是不是網軍裝智障，洗這種會害人的言論！」

Cheap提到，有營養師提供了是否該丟棄馬鈴薯的標準，如果馬鈴薯還是堅硬的，只有極小芽點且完全沒有變綠，這時可以用小刀深挖掉芽眼，並大面積削皮；若芽變長了、皮膚變綠了、馬鈴薯變軟或皺縮了，唯一安全的做法就是「丟掉」。

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