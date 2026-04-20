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才公開正妹女兒IG！吊車大王曝「帳號被封了」　網：難怪

▲▼吊車大王的女兒正面照曝光。（圖／翻攝YouTube／阿慈車庫-Dream garage）

▲吊車大王的女兒正面照曝光。（圖／翻攝YouTube／阿慈車庫-Dream garage）

記者曾筠淇／綜合報導

「竹北吊車大王」胡漢龑的女兒近日登上YouTube頻道賣車，亮眼外型立刻成為話題，不僅被封為「吊車公主」，還有不少人搶當吊車大王的女婿。隨著女兒曝光，吊車大王也公開女兒的IG帳號，歡迎大家追蹤，但沒想到，該帳號卻暫時被封了。

吊車大王女兒露臉後爆紅

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胡漢龑的女兒日前罕見公開露面，登上中古車買賣YouTube頻道「阿慈車庫」，準備出售父親於2024年底贈送、市價逾350萬元的BMW 430。亮麗外型與靦腆笑容讓她被封「吊車公主」，其談吐、謙虛的態度更圈粉無數。

該則影片曝光後，有許多網友表示，原本是衝著吊車大王的名號點開，沒想到卻被女兒的笑眼與甜美笑容給帶走，「這妹妹雖然家很有錢，但是看她站姿還是很謙虛的樣子，家裡教得好」、「有錢人家的千金就是有氣質、講話有自信、笑容很甜美、站姿謙虛又可愛，但也幸好是吊車大王家教良好，不然很多富二代真的是囂張又沒人品」。

吊車大王公開女兒IG「暫時被封了」

之後，胡漢龑就在IG公開「寶貝女兒」的IG帳號，並歡迎大家追蹤，引起許多網友直呼「岳父，我會照顧好您女兒的」、「岳父好」、「了解了，岳父大人」。也有網友則說，「爸，那個想問乾兒子還有缺嗎」、「可以當她的哥哥嗎」。

不過，胡漢龑後來就在Threads上透露，「我女兒的IG近日湧入大量的訊息，導致IG出現異常，暫時被封了，目前在審查中。」這也讓不少網友留言「瞬間大量訊息或者異常就會暫時性限制」、「妹妹人氣太旺了」、「難怪沒有東西了」。

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