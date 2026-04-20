正妹YTR「放縱吃3個月變胖」體重曝　驚喊不妙：督促我減肥

▲啊潔透露自己最近變胖了。（圖，下同／翻攝自啊潔IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「蘋蘋澎澎」阿蘋的雙胞胎妹妹「啊潔」，擁有天使臉蛋、魔鬼身材，近日她拍影片中先是拋出一句「給你們報告，我懷孕了」，讓人嚇了一跳，不過她隨即澄清，只是因為吃太多變胖了，從過年到現在養出來的肚子，體重飆到57.9公斤，為了健康下定決心要開始減肥，「請各位督促我，幫我加油！」

從過年一路吃到現在 認了有點放縱



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「啊潔」近日PO出影片，「大事不妙，再這樣下去真的大事不妙了！」一開頭就用逗趣語氣表示「我懷孕了」，不過話才講完就馬上笑著否認，只是過年以來吃太多，長出小肚肚，她還自嘲問了一句「這三個月了嗎？」

「啊潔」坦言，原本一直抱著「吃得開心就好」的想法，沒有給自己太多壓力，不過從過年到現在，快3個月的時間，確實吃得比較放縱。她也大方公開體重，目前57.9公斤，意識到這樣下去不太行，連健康狀態都快被影響，因此決定不能再繼續鬆懈下去，「我要在9月拍寫真前再度瘦回55公斤，各位請一起督促我，幫我加油！」

貼文一出，網友笑喊，「居然吃到凸出了，要好好督促一下了！加油」、「抱歉，那個肚肚想戳」、「不要減啦，哪裡是用錢錢堆出來的，減下去如同錢錢丟大海」、「差點就脫口而出恭喜老爺賀喜夫人」、「胖對地方就好了」。不過也有粉絲稱讚，「沒關係我還是喜歡」、「還是很美沒關係啦」、「這小肚肚我超愛」。