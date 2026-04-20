超吸睛！大甲媽遶境「最萌警察」LED背包輪播警語　網讚：帥又可愛

▲員警身上裝備超吸睛。（圖，下同／網友Tina授權轉載）



記者施怡妏／綜合報導

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，17日子時起駕，吸引60萬名信眾參與隨行，網友Tina透露，在現場看到維安的員警身上揹著LED燈書包，輪播著各種警語，提醒民眾「不要推、不要擠、不要邊走邊滑手機」，超有創意的舉動讓她直呼「超吸睛！」貼文掀起熱論。

員警LED警示背包成焦點

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網友Tina在Threads發文，員警揹著一個LED背包協助維持秩序，背包上還輪播多則提醒文字，包括「不要推不要擠」以及「注意行走安全、切勿邊走邊滑手機」等內容，兼具提醒效果與辨識度的裝備，創意十足，在人潮眾多的遶境現場格外醒目，也讓許多路過民眾立刻注意到。

原PO稱讚員警又帥又可愛

原PO表示，「警察真的很辛苦，轎子旁邊都圍了一群警察」、「看到我在拍還特別展示一下，真的是又帥又可愛。」

其他網友紛紛大讚，「瞬間萌度上升」、「希望警察值勤都平安」、「結果還是一堆一直推、一直擠，邊走邊滑手機，直到昏倒了，就是不喊救命」。

大甲媽祖遶境彰化爆衝突



雖然現場有大批員警維護秩序，但仍爆發肢體衝突，鑾轎18日晚間行經彰化縣期間，現場員警依法執行秩序維護勤務時，遭現場民眾推擠與攻擊，導致蕭姓偵查隊長鼻樑斷裂、另外2名員警受到擦挫傷，3警均送醫治療傷，警方已於現場逮捕涉案陳男依法移送並建請檢察官羈押，並調閱周邊影像持續釐清涉案對象。

警政署強調，針對後續遶境行程，署方已通令雲林縣、嘉義縣、彰化縣及台中市等沿線警察機關，強化勤務部署，並要求與廟方及地方團體進行事前協調，針對接駕點、駐駕區及人潮聚集區域，加強分流與安全維護措施，並就高風險時段進行預防性部署。

．本文經「網友@tina227771213」授權轉載。

