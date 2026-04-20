不只乾哥乾妹！YT頻道「謎案追蹤」爆紅　網激推2大案

▲YouTube頻道爆紅。（圖／翻攝自YouTube／謎案追蹤）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTube頻道「謎案追蹤」近日針對震驚全台的少年割頸案，上傳詳細回顧影片，不僅公開加害者的真實姓名與生活照，更起底多項犯案細節。隨著影片爆紅，大票頻道支持者也留言激推，大讚其影片製作超認真，且富有同理心，「是很優質的頻道！」

「謎案追蹤」爆紅 少年割頸案片破177萬點閱

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一名網友在Dcard發文提到，看完「謎案追蹤」製作的割頸案影片後感觸良多，「知道這件事當初鬧很大，只是不知道原來兇手那麼可惡，還有事情發生得那麼莫名其妙，也為死者的爸爸再次感到氣憤。」

原PO感嘆，台灣法律不判死且判得輕，甚至封鎖了大眾的知情權，最終只能透過海外創作者來揭露真相，「台灣的法律到底是想保護誰？這影片4天就破了177萬。」

▲新北國三生枉死。（圖／孩想陪你長大聯盟提供）

資料詳盡有同理心 網讚：不是獵奇心態

隨著影片爆紅，不少粉絲也站出來力挺，表示「謎案追蹤」製作非常認真，且言談中流露出同理心，與一般抱著獵奇心態的頻道大不相同。不僅如此，影片長度充足、細節詳實，甚至還會附上案發時的警察錄音或相關音檔。

就有觀眾分享道，「謎案追蹤真的推爆！每一個案件找的資料都超級詳細，還有附警察辦案時的錄音，聽了才發現犯人為了脫罪，會掰出多麼離譜的藉口。印象中有一集犯人為了減刑，假裝有精神分裂，在專家面前短時間內演好幾個人格，那個話劇社演技看到笑出來。」

不只乾哥乾妹！支持者推：還有黃子佼案、大馬女學生案

對此，大票網友紛紛回應，「謎案追蹤真的是我最喜歡的案件類型頻道」、「他最近影片都在做台灣案件，而且瘋狂酸台灣司法」、「我很少會看那麼長的YouTube影片，但我昨晚不知不覺看完，然後又看了大馬女學生的案件，結果晚上睡不好，早上起床還一直想到這些過世的受害者，真的對他們的遭遇感到悲哀，更悲哀的是台灣的法律沒辦法跟他們一個公道」、「還看了謎案追蹤出的黃子佼案，優質頻道」、「謎案真的很好看，吃飯很慢的人配來吃飯根本是福音，超級詳細又精彩」。