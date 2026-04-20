容量滿了！進LINE清手機「老闆6年心血毀了」　一票中招：爛設計

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

通訊軟體LINE是台灣民眾工作與生活的核心，但「群組權限」的其中一個設計，卻可能成為經營者的噩夢。A小姐近日崩潰直呼，自己辛苦經營多年的顧客群組，因顧客的一時誤解，將群組內數10本、累積超過6年的相簿全部刪光。這起悲劇不僅引發上萬網友熱議，更釣出大票苦主哀號，直指這個缺乏管理員機制的設計實在令人窒息。

顧客豪邁一刪 6年精華瞬間歸零

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A小姐日前在Threads崩潰發文，表示這起意外發生得極其突然，當時一名顧客發現自己手機容量已滿，便豪邁地點開群組相簿進行清理；沒想到，這一點竟是毀滅性的打擊，該名顧客一路從最近的照片刪到6年前的積累，數10本珍貴的顧客紀錄與商品照片就此人間蒸發。

不過，原PO也強調，當下雖然很傷心錯愕，但真的不怪對方，藉著慘痛教訓，請各位都要記得備份，並提醒身邊的大哥大姐們「不要刪群組相簿」。

▲10多本相簿全沒了。（圖／A小姐授權引用）

刪除機制惹議 過來人：誤以為只刪自己手機

這篇文章迅速引發熱議，不少網友指出，LINE相簿最危險之處，在於許多長輩或不熟悉操作的人，常誤以為「刪除群組相簿」只是刪掉自己手機裡的備份，卻不知道這會導致群組內所有成員都看不到，「發生過+1，家族多年的出遊相簿也是被誤刪。刪除的人說：我以為只是我手機裡的LINE相簿不見而已」、「好巧！我的員工昨天也把我公司群組的相簿給刪掉了」、「沒想到同樣的事情我也發生了，真的頭皮發麻」。

權限漏洞大公開 網喊：公事用LINE風險高

針對這項機制，不少網友怒指，LINE的管理權限過於鬆散，就有人直言，記事本已有「非本人不能刪」的權限，相簿卻遲遲未跟進，甚至連群組至今都沒有正式的管理員機制，「公事絕對不要用LINE，它只適合臨時的專案溝通，專案結束就解散。沒有任何管理員權限機制，台灣人卻用的很開心」、「LINE連群組都沒設管理員多年，任何人都能踢任何人，這麼低級的設計多年不改，還期待他對相簿的管理能多有心？」「然後記事本就只能本人刪，要是張貼的人退出群組後，記事本裡的沒用資訊跟相片就一直佔在那邊」。

另外，許多人也紛紛回應，「壞人絞盡腦汁真的不如蠢人靈機一動，太窒息了」、「別傷心，也許是一種能量更新，舊的不去新的不來」、「我也曾經發生過這種蠢事，超級對不起」。

．A小姐授權引用。

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