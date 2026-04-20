豆腐為何泡在水裡？專業廚師揭「2原因」　沒吃完保存方法曝

▲豆腐是日常飲食中常見食材。（示意圖／翻攝自PhotoAC圖庫）

文／CTWANT

豆腐是日常飲食中常見食材，從麻婆豆腐到炸豆腐等料理皆可運用，因其低熱量、方便料理，深受民眾喜愛。不過，關於「豆腐為何總是泡在水裡？」「豆腐在料理前是否需要清洗」的問題，近來再度引發討論。對此，日本一名持有廚師證照的料理人出面說明，並指出豆腐其實無需清洗即可直接使用。

該名料理人YAHOO！專欄撰文表示，市售盒裝豆腐包裝內所含的水，製程中是以接近飲用水的衛生標準進行管理，因此不必擔心衛生問題，消費者在料理前無需特別沖洗。不過若是傳統市場購買的散裝豆腐，建議帶回家後以清水簡單沖洗。

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至於為何豆腐總是浸泡在水裡？事實上，這些水在保存過程中扮演重要角色。首先，豆腐質地柔軟，容易因外力而破裂，包裝中的水可有效減緩震動，維持完整形狀；其次，水能隔絕空氣，降低氧化與細菌滋生的機會，有助於延長保存期限並維持風味。

不過，專家也提醒，開封後的保存方式相當關鍵。由於包裝一旦打開，水與空氣接觸後容易混入細菌，因此不建議重複使用原包裝內的水。若豆腐未一次用完，應將其取出放入乾淨容器，並加入新的清水冷藏保存，以確保衛生安全。

整體而言，專家建議民眾不必過度清洗豆腐，以免影響口感與品質，同時應重視開封後的保存細節，才能兼顧美味與食品安全。

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