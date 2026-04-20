大港阿嬤受邀主場超暖開球！背後藏「善」洋蔥　球團真實動機曝

▲大港阿嬤受邀到台鋼雄鷹主場開球，球員王柏融作為開球捕手。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

大港阿嬤受邀到台鋼雄鷹的澄清湖主場開球，讓球迷倍感溫馨！但為何阿嬤的「登板日」會選在19日呢？原來這一天是台鋼雄鷹跟華山基金會舉辦公益活動，特別強調「跨越年齡的溫暖交流」，所以在球場外舉行音樂會，擴大善的循環。

台鋼雄鷹再次把公益活動直接搬進主場周邊，延續去年邀請視障團體進場的做法，今年再把規模往上拉，結合高雄在地音樂職人團隊，以「回顧台灣歌謠」為主題，在澄清湖棒球場外辦起音樂會，讓原本只是來看球的球迷，進場前就先感受到另一種不一樣的暖意。

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這場名為「灰雄公益」的活動，19日中午12點55分起就在澄清湖球場1樓大樓右側舞台登場，除了台鋼雄鷹外，也找來華山基金會，以及由旗津醫院支持的公益團體一起參與。球團想傳達的概念其實很簡單，就是希望透過棒球、音樂和公益，把不同年齡層的人重新串在一起，讓球場不只是比賽，也能變成傳遞溫度的地方。

▲在地樂團到球場外開唱，主唱艾融（左一）也是台鋼雄鷹應援曲的主唱 。（圖／記者吳世龍攝）

▲現場邀請不少人前來聆聽這場公益演出。（圖／記者吳世龍攝）

而這次最讓人有感的安排之一，就是邀來「大港阿嬤」擔任開球嘉賓。對不少高雄人來說，大港阿嬤本身就帶有濃濃的在地味，如今站上澄清湖主場投手丘，也讓整場活動從一開始就多了一股很接地氣的溫暖感。當天下午2點30分，球場2樓平台也設有華山基金會公益攤位，讓進場球迷在看球之餘，也能順手支持，同時這次也找來企業一起加入，像五桐號就義務贊助飲品，活動餐盒則連續兩年向喜憨兒相關單位採購，讓整場活動不只是喊公益口號，而是真的把每一個環節盡量都拉進善的循環裡。