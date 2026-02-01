　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德、蕭美琴分享3段防災避難須知片　要民眾「爭取黃金3天」

▲▼賴清德分享3段防災避難須知片，要民眾「爭取黃金3天」。（圖／賴清德Threads）

▲賴清德分享3段防災避難須知片，要民眾「爭取黃金3天」。（圖／賴清德Threads）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德與副總統蕭美琴昨天（1月31日）在社群包含臉書、Threads發布以「爭取三天，爭取更多時間」為主題的「防災避難須知影片」，呼籲民眾以三項具體行動「準備防災避難包」、「建立自己與家庭的防災計劃」、「參加緊急救護課程」，為各種突如其來的災害預先做好準備，讓自己及家人都更安全。

賴清德在Threads上發文表示，平安不能只靠運氣。颱風、地震這些不速之客，總是在日常突然出現。平時多一點準備，災害發生時，就能少一分慌亂、多一分把握。

為什麼要強調「爭取三天」？賴清德表示，因為在災害發生的第一時間，消防與醫療人力會優先投入搶救生命。在外部救援與物資到位之前，「三天」就是關鍵的72小時，若事前有準備，除了穩住生活步調，也能夠照顧身邊的人。

賴清德表示，分享這三隻影片，是當突如其來的災害發生時，民眾更知道該做什麼、能互相照應，就是一種最大的力量。他呼籲民眾也可以參加緊急救護課程，或加入防災士的行列，把這份準備與力量，傳得更遠，讓社會更有韌性。

蕭美琴也發文表示，「當災難來臨時，真正能保護我們的，是平時是否做好準備」。她說，「爭取三天」指的是災害發生後黃金72小時，平時做好儲備三天災難生存力的準備，在外部支援與物資完全到位之前，就能少一分恐慌、多一分安全。

據了解，這三段由「全聯先生」拍攝的防災宣導影片，提醒民眾在日常生活中多一分準備，在災害發生時就能減少慌張，讓每個家庭都更安全，而當每個人、每個家庭都做好準備，就能建立起社會應對災害時的韌性。「爭取三天，爭取更多時間」三組影片及圖卡在日前也由內政部、衛福部、教育部、國防部及各政府機關透過各管道進行宣導，盼能讓更多民眾認識並付諸行動做好防災準備。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汽車隔熱紙透光率2/28起納管！　「前擋70%、前側窗40%
只有黃爸爸能做！遞錢包簽名「黃仁勳竟抽出1000元」送粉絲
丁允恭「對不起我在辦公室打炮」　下一句酸爆黃國昌
國道1死2傷！　21歲駕駛疑恍神「車距太近」釀禍
虛幣圈大屠殺！　逾42萬人爆倉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市議員狂否認中800萬　詹為元曝地圖秀彩券行與「綠議員」關聯

蔡英文浪漫台三線爬山　替賴清德提名苗栗縣長選將陳品安助選

賴清德、蕭美琴分享3段防災避難須知片　要民眾「爭取黃金3天」

蘇巧慧當選就剃光頭？陳柏惟喊衝刺期再弄一下　蘇巧慧讚沒頭髮也很帥

替黃國昌競總開幕站台　趙少康：祝福他這2個月衝高民意

遭爆中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益親解答：都市傳說真有趣

控新北交通、居住環境進步太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

藍議長謝典林開箱700坪豪宅！有室內籃球場　稱在台北算一般家庭

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

共機擾台架次近5年飆增15倍　綠：中國野心試驗場、企圖推移安全邊界

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

北市議員狂否認中800萬　詹為元曝地圖秀彩券行與「綠議員」關聯

蔡英文浪漫台三線爬山　替賴清德提名苗栗縣長選將陳品安助選

賴清德、蕭美琴分享3段防災避難須知片　要民眾「爭取黃金3天」

蘇巧慧當選就剃光頭？陳柏惟喊衝刺期再弄一下　蘇巧慧讚沒頭髮也很帥

替黃國昌競總開幕站台　趙少康：祝福他這2個月衝高民意

遭爆中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益親解答：都市傳說真有趣

控新北交通、居住環境進步太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

藍議長謝典林開箱700坪豪宅！有室內籃球場　稱在台北算一般家庭

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

共機擾台架次近5年飆增15倍　綠：中國野心試驗場、企圖推移安全邊界

WBC保險爭議逼退主力　波多黎各會長嘲諷：美國多想拿金牌

劉宇寧1年多沒拍新劇！直播「清醒發言」網一面倒狂讚：追對人了

金曲歌后莫名遭飆罵三字經！　還狂收「騷擾簡訊」原因曝光

政大人的回憶！校友會曝「波波恰恰」關店　網不捨：不想開學了

北市議員狂否認中800萬　詹為元曝地圖秀彩券行與「綠議員」關聯

日本人只有20％有護照？網分析真實原因…釣日籍男星證實：真的

平野惠一曝高宇杰「不甘心替補」落淚往事　欽點最有機會旅外投手

帶1歲兒去日本玩「專用電梯沒人排」3育嬰細節超友善！張書豪：很羨慕

「北橫賞櫻地圖」出爐！24個櫻花景點必收　賞夢幻櫻花隧道

宜蘭歪仔歪橋周邊深夜大停電！酒駕男猛撞變電箱　現場慘狀曝

【帶回家裱框】萌娃收黃仁勳紅包！雙手合十＋深深鞠躬超有禮貌

政治熱門新聞

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光

中頭獎800萬元？　「幸運兒」洪健益出面解答了

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

北市點名消費爭議黑名單　蝦皮賣家、Klook無故缺席協商慣犯

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

藍議長謝典林開箱700坪豪宅！有室內籃球場　稱在台北算一般家庭

控新北交通、居住環境進步太慢　柯文哲：選黃國昌最快脫胎換骨

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

柯文哲為何敵視陳菊？　前立委分析怨恨3階段：阻止柯的總統路

監察院長陳菊在2024年底因病住院請假長達1年多，歷經多次請辭，總統賴清德日前勉予准辭。對此，前立委劉進興透過社群平台，以題為「柯文哲為什麼那麼敵視陳菊」發文，解析柯文哲對陳菊怨恨的三個階段，從「敢怒不敢言」到「假想敵」，最後成為「復仇者」。

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

賴清德推「緊急救護課程」　舉防災士為例：第一時間協助受傷的人

賴清德推「緊急救護課程」　舉防災士為例：第一時間協助受傷的人

傅崐萁稱國防特別預算總共要4.5兆　國防部打臉：上限就是1.25兆

傅崐萁稱國防特別預算總共要4.5兆　國防部打臉：上限就是1.25兆

關鍵字：

防災準備災害應變賴清德防災避難包緊急救護

讀者迴響

熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

Lulu結婚「嘻小瓜包6600被酸全場最少」

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

下波「很強冷空氣」　連凍3天

快訊／北市光復南路火警　2人不治

AV女優豐岡沙月驚罹致命子宮罕病！

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

更多

最夯影音

更多
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面