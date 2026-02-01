賴清德、蕭美琴分享3段防災避難須知片　要民眾「爭取黃金3天」

▲賴清德分享3段防災避難須知片，要民眾「爭取黃金3天」。（圖／賴清德Threads）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德與副總統蕭美琴昨天（1月31日）在社群包含臉書、Threads發布以「爭取三天，爭取更多時間」為主題的「防災避難須知影片」，呼籲民眾以三項具體行動「準備防災避難包」、「建立自己與家庭的防災計劃」、「參加緊急救護課程」，為各種突如其來的災害預先做好準備，讓自己及家人都更安全。

賴清德在Threads上發文表示，平安不能只靠運氣。颱風、地震這些不速之客，總是在日常突然出現。平時多一點準備，災害發生時，就能少一分慌亂、多一分把握。

為什麼要強調「爭取三天」？賴清德表示，因為在災害發生的第一時間，消防與醫療人力會優先投入搶救生命。在外部救援與物資到位之前，「三天」就是關鍵的72小時，若事前有準備，除了穩住生活步調，也能夠照顧身邊的人。

賴清德表示，分享這三隻影片，是當突如其來的災害發生時，民眾更知道該做什麼、能互相照應，就是一種最大的力量。他呼籲民眾也可以參加緊急救護課程，或加入防災士的行列，把這份準備與力量，傳得更遠，讓社會更有韌性。

蕭美琴也發文表示，「當災難來臨時，真正能保護我們的，是平時是否做好準備」。她說，「爭取三天」指的是災害發生後黃金72小時，平時做好儲備三天災難生存力的準備，在外部支援與物資完全到位之前，就能少一分恐慌、多一分安全。

據了解，這三段由「全聯先生」拍攝的防災宣導影片，提醒民眾在日常生活中多一分準備，在災害發生時就能減少慌張，讓每個家庭都更安全，而當每個人、每個家庭都做好準備，就能建立起社會應對災害時的韌性。「爭取三天，爭取更多時間」三組影片及圖卡在日前也由內政部、衛福部、教育部、國防部及各政府機關透過各管道進行宣導，盼能讓更多民眾認識並付諸行動做好防災準備。