鳳凰預估高屏登陸！明是否放颱風假...陳其邁：1400會議判斷

記者賴文萱／高雄報導

氣象署發布鳳凰颱風海上陸上警報，高雄被納入警戒範圍，預估明天下午至傍晚是颱風接近台灣陸地的時間。對於高雄明天是否會因此停止上班上課，高雄市長陳其邁今（11）日受訪表示，這個要由下午兩點的會議再來做一個判斷。

▲高雄市長陳其邁說明防颱整備情形。（圖／記者賴文萱攝）

高雄被納入鳳凰颱風陸上警戒範圍，因應颱風逼近，高雄市政府鳳凰颱風應變中心上午一級開設，各單位也展開防颱整備。陳其邁指出，鳳凰已經從中度颱風降為輕度颱風，但是還是不能掉以輕心。

以中央氣象署最新的預報資料顯示，12日凌晨暴風圈會接觸到高雄市區，預估登陸的地點也會在高屏，路徑跟原來的預測有往南修正。陳其邁呼籲，民眾要落實相關的防颱準備，因為氣象署預估平均風大概是四到五級，最強的陣風大概六到七級左右。

至於山區部分，目前為止，農業署水保署並未發布土石流警戒相關公告，但是市府已預防撤離，包括孕婦病患等有62位，會隨時根據農業部發布的土石流警戒公告來作為疏散的調整。

▲▼鳳凰颱風估從高屏登陸。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，在明天凌晨到清晨，應該風力也會逐漸增強，市府在今天下午也會正式召開防颱的準備會議。另外，民眾關心明天是否放颱風假？他也回應，將在下午兩點的會議再來做一個判斷。

氣象署提醒，今日高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

高雄市政府水利局於今(11)日上午於仁武區曹公新圳辦理重點清疏作業，以提前強化排水系統通洪能力，降低淹水風險。 本次清疏範圍包含鳥松區夢裡橋至仁勇橋段以及仁雄橋至澄觀橋段，針對渠內淤泥、雜草及漂流物進行清除，確保水流暢通。

水利局表示，透過颱風前的預先清疏作業，可有效提升排洪斷面、減少堵塞情形，維護沿線社區居民生命財產安全。