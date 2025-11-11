　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鳳凰預估高屏登陸！明是否放颱風假...陳其邁：1400會議判斷

記者賴文萱／高雄報導

氣象署發布鳳凰颱風海上陸上警報，高雄被納入警戒範圍，預估明天下午至傍晚是颱風接近台灣陸地的時間。對於高雄明天是否會因此停止上班上課，高雄市長陳其邁今（11）日受訪表示，這個要由下午兩點的會議再來做一個判斷。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁說明防颱整備情形。（圖／記者賴文萱攝）

高雄被納入鳳凰颱風陸上警戒範圍，因應颱風逼近，高雄市政府鳳凰颱風應變中心上午一級開設，各單位也展開防颱整備。陳其邁指出，鳳凰已經從中度颱風降為輕度颱風，但是還是不能掉以輕心。

以中央氣象署最新的預報資料顯示，12日凌晨暴風圈會接觸到高雄市區，預估登陸的地點也會在高屏，路徑跟原來的預測有往南修正。陳其邁呼籲，民眾要落實相關的防颱準備，因為氣象署預估平均風大概是四到五級，最強的陣風大概六到七級左右。

至於山區部分，目前為止，農業署水保署並未發布土石流警戒相關公告，但是市府已預防撤離，包括孕婦病患等有62位，會隨時根據農業部發布的土石流警戒公告來作為疏散的調整。

▲▼鳳凰颱風估從高屏登陸。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼鳳凰颱風估從高屏登陸。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼鳳凰颱風估從高屏登陸。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，在明天凌晨到清晨，應該風力也會逐漸增強，市府在今天下午也會正式召開防颱的準備會議。另外，民眾關心明天是否放颱風假？他也回應，將在下午兩點的會議再來做一個判斷。

氣象署提醒，今日高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

高雄市政府水利局於今(11)日上午於仁武區曹公新圳辦理重點清疏作業，以提前強化排水系統通洪能力，降低淹水風險。 本次清疏範圍包含鳥松區夢裡橋至仁勇橋段以及仁雄橋至澄觀橋段，針對渠內淤泥、雜草及漂流物進行清除，確保水流暢通。

水利局表示，透過颱風前的預先清疏作業，可有效提升排洪斷面、減少堵塞情形，維護沿線社區居民生命財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天球員開酸球團直播瘋傳！　林泓育：冠軍都換總教練
快訊／天雨路滑！台東車禍1死1傷　車頭全毀
「新壽解約成本明細表」首曝　除草、圍籬調整都要北市還
明是否放颱風假　陳其邁：1400會議判斷
快訊／預謀藏匿「傅崐萁管家」！　名律師遭起訴
鳳凰暴風圈侵襲率「3縣市達99%」　最快明下午登陸
鳳凰越來越虛「2地區皮仍要繃緊」　粉專估：周四下莊
快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張善政宣布桃園放颱風假引熱議　幕僚曝「理工男的正常發揮」

塗潤滑液侵犯人妻！變態整脊師噁回：這麼敏感　判4年8月

不撐傘原地淋雨1.5小時太怪　警一查直接送他1年牢飯

鳳凰到門口了！彰化刮強風　農民急鋪防風網、備妥抽水機

快訊／台東台9線1死2傷車禍　休旅車與大貨車碰撞「車頭全毀」

「美體小舖」創辦人作醫美不幸殞命　診所負責人二審判決曝

鳳凰預估高屏登陸！明是否放颱風假...陳其邁：1400會議判斷

競標64KG黃金「先繳百萬」創首例　他晚3分鐘進不去怨：電梯太慢

快訊／早預謀藏匿「傅崐萁管家」　名律師幫租套房還扯謊遭起訴

「新社花海」因鳳凰颱風急封園　遊客撲空氣炸：連廁所都鎖

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

張善政宣布桃園放颱風假引熱議　幕僚曝「理工男的正常發揮」

塗潤滑液侵犯人妻！變態整脊師噁回：這麼敏感　判4年8月

不撐傘原地淋雨1.5小時太怪　警一查直接送他1年牢飯

鳳凰到門口了！彰化刮強風　農民急鋪防風網、備妥抽水機

快訊／台東台9線1死2傷車禍　休旅車與大貨車碰撞「車頭全毀」

「美體小舖」創辦人作醫美不幸殞命　診所負責人二審判決曝

鳳凰預估高屏登陸！明是否放颱風假...陳其邁：1400會議判斷

競標64KG黃金「先繳百萬」創首例　他晚3分鐘進不去怨：電梯太慢

快訊／早預謀藏匿「傅崐萁管家」　名律師幫租套房還扯謊遭起訴

「新社花海」因鳳凰颱風急封園　遊客撲空氣炸：連廁所都鎖

北北基市民咕嚕咕嚕…　吳思瑤批決策碎裂：一致性遭藍營市長推翻

鳳凰來襲！半個台灣紫爆「結界再次展開」　萬人洗版：神秘三角洲

張善政宣布桃園放颱風假引熱議　幕僚曝「理工男的正常發揮」

三星睡眠呼吸中止檢測功能正式開放　２晚８小時主動偵病兆

鳳凰逼近！東部雨量「一片紫爆」　天氣粉專：現在是最瘋狂的時候

中國古陶瓷鑒定第一人　北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

F1賽場邊「辣妹淚崩」竟是郭書瑤！飛新加坡…從豪經艙降廉航原因曝

塗潤滑液侵犯人妻！變態整脊師噁回：這麼敏感　判4年8月

房仲跨行建商拚了　每坪94萬大手筆入水湳土地

不撐傘原地淋雨1.5小時太怪　警一查直接送他1年牢飯

林志玲拆Labubu盲盒　抽到S「想送給朝思暮想的人」

社會熱門新聞

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

盜賣年長里民房產賤賣　三重前里長收押禁見

13歲少女被誘多次開房　只穿內褲衝出求救

淫魔教練不只90罪！再爆性侵10球員22次

砸795萬重整豪宅　侯昌明告裝修公司

下士自拍害榮譽假取消　8兵圍毆下場曝

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

馬太鞍溪便道消失　驚悚畫面曝

明是否放颱風假　陳其邁：下午2點會議判斷

即／預謀藏匿傅崐萁管家　名律師幫租套房遭起訴

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

獨／王文洋滾床20多歲嫩妹　她幫5歲娃認父吞敗

即／台中砂石車輾人！1男OHCA搶救中

更多熱門

相關新聞

鳳凰暴風圈侵襲率3縣市達99%　最快明天下午登陸南部地區

鳳凰暴風圈侵襲率3縣市達99%　最快明天下午登陸南部地區

鳳凰颱風持續接近，預計明天下午至傍晚登陸台灣南部。中央氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，台南市、高雄市及屏東縣均達99%，台東縣、嘉義縣及嘉義市也有90%以上。

新社花海因鳳凰急封園　遊客撲空氣炸：連廁所都鎖

新社花海因鳳凰急封園　遊客撲空氣炸：連廁所都鎖

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

嚴防鳳凰！中市府衝梧棲豬瘟案場築82公尺加固圍籬

嚴防鳳凰！中市府衝梧棲豬瘟案場築82公尺加固圍籬

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

明是否放颱風假北北基桃今還討論？　蔣萬安：一樣依照慣例

關鍵字：

高雄鳳凰颱風氣象警報排水系統防災準備

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

快訊／國泰世越銀行總經理劉俊豪59歲逝世　震驚金融圈

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面