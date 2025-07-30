俄8.8地震恐牽動「琉球海溝百年強震」　學者示警：防雙重共振

▲俄羅斯規模8.8強震，學者示警，恐怕會觸動同樣在環太平洋地震帶上的琉球海溝。（圖／翻攝自USGS）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯堪察加半島外海今（30日）發生規模8.8強震。學者李錫堤分析，這是海溝型地震，因為和台灣東部的琉球海溝同屬於環太平洋火山地震帶，現在一個緊繃區域鬆了，可能會影響到其他區域，而琉球海溝發生規模8以上強震的百年周期到了，台灣要特別留意，尤其花蓮與台北市，後者因地質與建築物可能與地震波產生雙重共振，更要小心。

俄羅斯堪察加半島外海今天上午發生規模8.8強震，俄羅斯北千島市更出現4公尺海嘯。中央氣象署也發布最新海嘯警訊，初步研判，該地震所引發海嘯預計約於下午1時18分開始影響台灣，最高可能達1公尺。

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中央大學應用地質研究所教授李錫堤指出，堪察加半島外本來就是地震活躍區域，今年7月20日就發生過規模7.4地震，而該地區屬於海溝型地震，屬於環太平洋地震帶，位於台灣東部的琉球海溝，也在環太平洋地震帶上，現在一個緊繃的地方鬆了，可能會影響到其他區域，加上琉球海溝百年強震周期到了，台灣民眾未來要特別注意。

李錫堤表示，在歷史記錄上，琉球海溝曾在1815年、1920年時發生過規模8強震，也就是說現在百年周期已經到了，一旦發生規模8的海溝型強震，除了最靠近震央的花蓮會有直接影響，連距離震央很遠的台北市，可能會地質與建築物產生「雙重共振現象」，地震會「震很久很大」，台北搖晃時間可能長達3分鐘，擺動幅度也比921地震還大，可能導致台北市很多房子倒塌，尤其是15樓高的建築。

李錫堤進一步表示，地震波共振導致北市15樓高建築出現災情，早在921地震時就發生過，主因是15層以下建築物不用結構外審，導致建商逃避結構耐震外審責任，希望政府要確實進行檢討，同時督促民間做結構補強，避免類似921的憾事重演。