爆親送蕭敬嚴到考紀會！　邱鎮軍籲重啟提名、勿挑戰國民黨家法

▲蕭敬嚴（圖中）。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新北市第11選區市議員初選今（16日）結果出爐，由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出。但由於蕭目前處於停權處分，這樣的結果引發熱議。國民黨立委邱鎮軍表示，身為把蕭敬嚴移送考紀會議處的提案人之一，針對近日新北第十一選區初選亂象，他主張，這份民調應直接作廢，並重新啟動提名程序。「一個沒有參賽權的人，還被放在賽道上，從一開始就已經奠定這份結果無效，更無關輸贏，而是在挑戰本黨的家法與底線」。

「程序違法，民調無效！新北初選應即刻重新啟動」，邱鎮軍指出，根據《黨員違反黨紀處分規程》第40條第2項，停止黨權處分自考紀會「核備之日」起算。考紀會已於4月13日核備處分，從那一刻起，蕭敬嚴依法已無黨權，根本不符《提名辦法》第6條門檻。

邱鎮軍指出，根據《處分規程》第 43 條，各種處分經提出申訴，在未經上級黨部變更前，「仍依照規定執行之」。新北這份民調進行的時候，蕭敬嚴正處於「停權執行期」。既然處分執行中，讓一位不具參選資格的人進入民調，這份成績就是「毒樹果實」，程序上自始無效，必須作廢。

邱鎮軍說，蕭敬嚴與其辛苦跑金山、萬里的市場流汗，不如在節目上罵一句國民黨噴口水，換來綠營支持者在民調電話中的「唯一支持」。這種行為已經被考紀會定性，處分也已經在13號生效。一個沒有參賽權的人，還被放在賽道上，從一開始就已經奠定這份結果無效，更無關輸贏，而是在挑戰本黨的家法與底線。

邱鎮軍提到，如果今天容許一個被停權的人強跑民調，甚至到最後還核定提名，那以後誰還會遵守規矩？那麼國民黨的家法就等於形同虛設，「我不認為中常委前輩們或是全國廣大的基層黨員，能夠接受這種公然踐踏制度的投機行為！沒黨權，就沒資格！新北市黨部應該撥亂反正，重新啟動合法、公平的初選程序！」。