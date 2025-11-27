北農年菜套組華麗登場　推出雙組合搶攻年節商機

圖、文／臺北農產運銷公司提供

臺北農產運銷公司旗下「北農嚴選」宣布推出2025年節年菜套組，以兼具視覺豐盛與口味講究的設計，滿足民眾年夜飯一次備齊的需求。今年主打A、B兩款組合，自經典湯品到年節大菜一應俱全，讓家庭年菜準備更省時、更有面子。

北農指出，年節餐桌除了講求美味，同時也重視儀式感與團圓氛圍，因此今年特別精選深受市場好評的主廚級料理。A 組 「雙饗年菜組」由「瑤柱御品佛跳牆」與「御禮鮑魚鹿野雞湯」組成，是長輩與家庭最具代表性的年菜湯品，每組自取價只要1688元，堪稱物超所值。

B組「四喜如意組」則包含「御禮鮑魚鹿野雞湯」、「吉祥如意櫻花蝦米糕」、「私房秘製白菜獅子頭」及「經典筍香富貴蹄」四道料理，兼具澎湃份量與節慶象徵，視覺與味覺俱全，每組自取價只要2188元，就可輕鬆端出一桌體面年菜。

北農嚴選表示，今年同步提供 14 道熱銷年菜加購優惠，讓消費者能依家庭人數與喜好自由搭配，打造更彈性的年節菜單。期盼透過一站式年菜服務，協助民眾省去備料、烹調的時間與心力，在年夜飯餐桌上輕鬆展現心意，與家人共享溫暖團聚時刻。

年菜套組即日起開放預訂，除了來店自取外，也提供宅配到府服務，預計自 12 月中旬起依訂單陸續配送。北農提醒，年節期間物流量大，建議提前下單，以避免接近春節時出現採買壓力。

相關產品資訊及購買連結請詳見https://store.tapmc.com.tw/。



