北農嚴選截切台灣鮮果首度進駐桃園國際機場　打造水果王國國際新門面

▲北農規劃的「截切生鮮水果」正式導入國門出境管制區內的昇恆昌旗下餐飲據點。

圖、文／北農提供

臺北農產運銷股份有限公司（北農）攜手昇恆昌免稅商店啟動首度跨界合作，11月26日由北農規劃的「截切生鮮水果」正式導入國門出境管制區內的昇恆昌旗下餐飲據點，讓國內外旅客能在機場直接品味高品質臺灣水果。

北農表示，雙方於7月確認合作後，立即啟動高標準供貨前置作業，包括截切加工場評鑑、季節水果供應分析，以及與昇恆昌共同開發兼具食安與設計美感的包裝樣式等。11月初完成運輸與冷鏈測試後，雙方成功於26日迎來首次上架，為台灣農產開啟嶄新的國際曝光舞台。

首波推出六款截切水果：水梨、橘子、小番茄、甜柿、柳丁與芭樂，這些鮮果產品於旅客通關後的桃園國際機場hómee KITCHEN、Wing Café等昇恆昌旗下餐飲據點販售，讓旅客在等待登機時即可輕鬆補充維他命，也為即將離境的國際旅客留下臺灣「水果王國」的美好記憶。

▲首波推出六款截切水果，包括水梨、橘子、小番茄、甜柿、柳丁與芭樂。

北農亦將依季節滾動調整品項，確保旅客品嚐到的始終是最當季、最新鮮的臺灣風味。北農強調，這次的合作不僅是商品上架，更象徵北農正積極從傳統市場供應端延伸至零售端的角色轉型。未來，北農將持續與不同領域的夥伴攜手合作，讓臺灣優質農產品能在更多的場域亮相，為農產價值鏈注入新的成長動能。