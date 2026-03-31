快訊／鋒面雲系「一片紅」接近台灣　鄭明典：今夜可能降雨

▲鋒面雲系很接近台灣。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

清明連假春雨將至，中央氣象署預報未來一周將有3波鋒面影響台灣，尤其4月4日（周六）易有短延時強降雨發生，中部以北降雨明顯。前氣象局長鄭明典今（31日）晚發文指出，目前鋒面雲系很接近台灣，晚間有機會帶來降雨。

鄭明典今晚8時許發文，根據衛星雲圖顯示，鋒面雲系很接近台灣，有一大片對流活躍區在台灣北邊。他說明，這個季節，這樣的對流系統不算弱，但是有一大部分是靠日照增溫加強的對流，所以出海後有明顯減弱的趨勢，今夜不穩定區接近台灣陸地，還是有機會帶來降雨。

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氣象署指出，今天隨著鋒面接近，下半天起北部雲量增多，預估晚起在馬祖、北部地區降雨機率增高，將轉為局部短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其馬祖留意較大雨勢出現的機率。明天（4月1日）上半天受鋒面影響，清晨起雨帶由北往南移動，各地降雨機率增，西半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北地區在清晨至上午有較大雨勢出現的機率，伴隨雷擊及強陣風。

氣象署預報，明天下半天之後各地降雨逐漸趨緩，剩花東地區有局部短暫陣雨。另外，受鋒面通過後東北季風南下影響，北台灣天氣轉涼，其他地區氣溫也略降一些，北部及宜蘭高溫僅有20至23度，低溫也下降到17至19度。

▼鄭明典：有一大片對流活躍區在台灣北邊 。（圖／中央氣象署）

