今晨最凍前10名都在竹苗！　鄭明典揭關鍵原因

記者黃翊婷／綜合報導

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今日（14日）清晨最低溫出現在05:17新竹縣關西鎮4.9℃。根據中央氣象署資料顯示，今晨低溫前10名都落在新竹縣及苗栗縣，前氣象局長鄭明典表示，多數測站的低溫來自「山風流過」，山風的機制也是輻射冷卻，所以概括來說，這是一次輻射冷卻低溫事件。

▲全台今晨平地低溫前20名。（圖／取自中央氣象署，下同。）

根據中央氣象署資料統計，14日清晨最低溫出現在新竹縣關西工作站，05:17測得4.9℃；其次為苗栗縣國一S123K，05:30測得6.4℃；新竹縣寶山05:50測得6.8℃。而在14日平地低溫排行中，前10名都落在新竹縣及苗栗縣。

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▲14日清晨5時全台溫度分布圖。

前氣象局長鄭明典一早在臉書發文表示，顯著的清晨低溫，嚴格來說，多數測站的低溫來自「山風流過」，因為山風的機制也是輻射冷卻，所以概括而言，這是一次輻射冷卻低溫事件。

中央氣象署提醒，14日冷氣團逐漸減弱，各地晴朗穩定，白天太陽加熱下氣溫回升，各地高溫約20至24度，南部局部高溫可來到26、27度，白天舒適，但入夜後降溫快速，早晚偏冷日夜溫差大，請民眾適時調整穿著並注意保暖。