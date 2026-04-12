梅雨颱風季將至　台南市義消強化IRB船艇訓練守護水域安全

▲台南市義消第七大隊於安平水域進行IRB船艇訓練，強化救援應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

梅雨季與颱風季即將來臨，為提升水域救援應變能力，台南市政府消防局義勇消防第七大隊結合德興中隊及東門中隊，12日於安平區金城里水域辦理IRB（充氣式救生艇）專業訓練，透過實地操演，強化第一線救援人員的操作能力與團隊默契，全力備戰可能發生的水域災害。

此次訓練以救生艇實務操作為核心，課程內容涵蓋橡皮艇與船外機的組裝與保養、船外機操控技巧、船艇定位與航行、動態水域救援要領，以及常見故障排除等項目。參訓義消透過分組實作演練，在實際水域環境中反覆練習，不僅熟悉各項操作流程，也同步提升臨場反應與協同作戰能力，確保災害發生時能迅速投入救援。

第七大隊大隊長石家源表示，近年受極端氣候影響，強降雨事件頻繁，水域事故風險相對提高，水域救援能力已成為消防體系的重要課題。唯有透過平時持續且紮實的訓練，才能在關鍵時刻快速反應，將災害損失降到最低，守護市民生命與財產安全。

消防局長楊宗林指出，義消是消防體系不可或缺的重要支柱，透過持續辦理專業船艇訓練，不僅能提升整體救災量能，也能強化第一線人員面對突發水域災害的應變能力。未來將持續推動相關訓練與整備工作，打造更安全的生活環境。

消防局也提醒民眾，從事水域活動時務必提高警覺，隨時留意天候變化，並做好各項安全防護措施，避免因一時疏忽釀成意外，共同守護自身與他人的安全。