對流通過「還是不下雨」　鄭明典曝1原因卡關

▲鄭明典分析台灣上空還是有高氣壓在 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

前氣象局長鄭明典分析，太平洋赤道區海溫已經出現聖嬰現象發展的徵兆，即將反映到海表面。台灣天氣部分，雖有微弱鋒面影響台灣，但未來降雨仍不多，尤其南部地區有缺水疑慮，鄭明典觀察24日的衛星雲圖顯示，台灣上空還是有高氣壓在，對流雲不易發展，導致降雨趨勢不明顯。

鄭明典22日觀察太平洋赤道海溫圖指出，海表面往下到約450米深的海溫距平終，海表面下海溫距平大多為正值，表示海溫比氣候平均高，而海表面上方混合層（上層暖海水）變厚，暖海水和冷海水交界面附近，出現較大的正距平。這是聖嬰現象發展的徵兆，「快反應到海表面了！」

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▲聖嬰現象出現。（圖／翻攝鄭明典臉書）



至於近來冬雨太少，全台旱情有擴大趨勢，恐陷入50年來最大缺水危機，截至目前已經有11個水庫蓄水量跌破40%。有關未來降雨趨勢，鄭明典24日觀察台灣上空真實色彩衛星雲圖，指稍微有對流性的雲還是偏北通過台灣附近，海峽上幾乎都是低雲或霧，這是因為台灣上空還是有個高氣壓在，雖然有水氣帶來低雲或霧，但是對流雲不容易發展，降雨趨勢不明顯。

鄭明典分析，現在台灣附近仍有偏北風，所以早晚仍涼，但是白天只要雲量低，日間升溫會很快，平地還是偏熱。氣象署日前聖嬰展望指出，目前熱帶太平洋海氣特徵仍呈現反聖嬰狀態，近期有持續減弱趨勢。模式預測夏季之前由反聖嬰回復至中性（正常）狀態機率最高，模式多數系集成員預測聖嬰現象可能於夏季開始發展。

氣象署並指，根據2025年冬季至今的海溫發展特徵及模式未來預測趨勢，未來一季東亞氣溫無顯著特徵，僅5月於南海有偏冷訊號，降水方面，台灣東方海面有偏乾訊號；台灣測站溫度及雨量，未來一季僅有5月北部偏暖特徵，4月東部偏乾特徵通過統計檢定。

▼氣象署指，模式預測聖嬰現象可能於夏季開始發展。（圖／中央氣象署）

