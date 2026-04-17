川普：以黎停火包括真主黨　美伊接近達成和平協議

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▲美國總統川普。（圖／路透）

葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，以色列與黎巴嫩今天起啟動為期10天的停火安排，範圍也涵蓋伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨。他同時透露，美國與伊朗在結束近期衝突上已接近達成和平協議，中東局勢可望降溫。

美國總統川普今天在白宮對媒體說明，以色列與黎巴嫩已同意暫時停火10天，真主黨也被納入其中。他指出，黎巴嫩先前因真主黨向以色列發射火箭，而被捲入美國與以色列聯手對抗伊朗的軍事行動，美方正試圖讓衝突踩煞車。

川普也透露，停火宣布後一到兩週內，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）可能受邀赴白宮會談，這將是雙方領袖44年來首度同框。他補充，兩國領導人可能在4至5天內就會到訪，他已分別通話，盼促成更長遠的協議。

談到伊朗，川普表示，德黑蘭已同意交出濃縮鈾庫存，雙方距離終結6週衝突只差一步。他說，是否延長與伊朗的停火仍未定，但談判進展順利，若最終協議在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德簽署，他不排除親自前往。至於教宗良十四世（Pope Leo XIV）批評美伊戰事，川普回應尊重其發言權，但強調伊朗對世界的威脅不容忽視。