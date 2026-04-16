淡江大橋未通車遭擅闖拍片　公路局警告：違規將驅離報警

▲淡江大橋尚未通車遭民眾擅闖還拍片宣傳。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

近日網路流傳民眾駕車擅闖尚未開放之「淡江大橋」橋面路段，還拍攝影片宣傳，交通部公路局新工北分局今發聲明，強調淡江大橋尚未通車，呼籲民眾切勿因一時好奇或體驗心理擅自進入管制設施，以免觸法並危害自身安全，若發現違規將驅離甚至報警，絕不寬貸。

公路局新工北分局表示，淡江大橋目前仍處於施工與主體結構、設備測試階段，橋上包含照明、標誌、標線及防護欄杆等交通設施尚未完成全面安全檢核，現刻正辦理通車前安全性檢視作業，現場環境具備高度不確定性，民眾若擅自進入，不僅面臨潛在危險，一旦發生突發狀況，亦難以即時獲得救援協助，存在極高風險。

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針對有民眾擅闖橋面拍攝以及駕車通行，公路局新工北分局強調，此舉已嚴重違反工區安全並干擾工程施工，為維護工程安全及公共秩序，後續將持續加強現場巡查與入口管制，若發現違規情事，除立即驅離外，必要時將會同警政單位依法處理，絕不寬貸。

新工北分局表示，淡江大橋2026年5月12日將開放通車，正式通車前，已規劃一系列民眾體驗活動，包含路跑、自行車活動、星空音樂會等，透過分流、限量與管制方式，在不影響既有安全檢測與通車準備作業辦理活動，讓民眾能在安全無虞前提下近距離欣賞淡江大橋及淡水河口風光，共享公共建設成果，呼籲正式開放通車前，請民眾保持耐心，切勿擅自闖入工區，以免影響工程及危害自身安全。