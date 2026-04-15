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花蓮救災遭酸「搞劇組拍片」　八炯告童仲彥今北檢出庭

記者劉昌松／台北報導

網紅八炯(温子渝)不滿去年協助清理花蓮堰塞湖溢流災區，被台北市前市議員童仲彥指為「用災區的手推車載發電機拍片」，另外在大陸公安懸賞百萬通緝八炯後，還有網紅稱要舉報他，八炯不滿遭誹謗、恐嚇而提告，台北地檢署15日首度傳喚八炯出庭說明。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲八炯為控告童仲彥誹謗等案件，到北檢出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

八炯在偵查庭後受訪說：「本來2月就來開這個調查庭，因為我去紐西蘭就延到現在，主要告童仲彥造謠我光復救災的事情，還有一些台灣網紅配合中共通緝說要舉報我、恐嚇我，為這2個案件來」，八炯表示告了2、3個人，這是首次開庭，後面還有民事的會開。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖在2025年9月發生溢流，造成光復鄉嚴重災情，許多外地民眾前往協助清淤，也有不少網紅到現場直播災區情形，童仲彥則是事後在網路節目中分享經歷，提到自己看到八炯在現場清理，身邊很多人在拍攝，而災區拿來推廢泥水的手推車則用來裝八炯的發電機，「整個災區沒有看到有一群人這樣的。」

八炯當時在社群網站上公布密錄器影像並解釋，他們當天是清完農會之後，被帶去找災民聊天，「然後被造謠帶發電機架燈拍片？搞劇組？」決定控告發表相關言論的童仲彥以及立委王鴻薇加重誹謗。

2025年11月間，大陸福建省泉州市公安局發佈懸賞通告，「徵集台灣網紅溫子渝（網名「八炯」）、陳柏源（網名「閩南狼」）違法犯罪線索」，並且開出最高懸賞檢舉金額人民幣5萬到25萬元，折合台幣最高百萬元，童仲彥表示要做第一個去舉報八炯的人，雙方持續隔空較勁。

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