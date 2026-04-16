西雙版納潑水節路人開車門使勁潑　車內全濕還有一處冒煙

▲雲南西雙版納潑水節亂象屢見不鮮。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

雲南西雙版納一年一度的潑水節往往吸引眾多遊客參與，形成當地一種頗具特色的文化盛事。然而，潑水節期間卻屢屢傳出爭議事件，一輛行駛中的電動車遭路人強行拉開車門與後車廂潑水，導致車內進水甚至出現冒煙情況；另有騎車女子遭高壓水槍圍噴的事件發生，引起外界對活動及性別安全分寸拿捏熱議。

《極目新聞》報導，車主家人孫女士表示，4月16日下午一家4人在西雙版納景洪市駕車外出用餐，因道路壅塞行駛緩慢，沿途有人潑水嬉戲，未料，右側兩扇車門突然被打開，多人向車內噴水，「後備箱（後行李箱，下同）也被人打開噴水，都不知道後備箱怎麼打開的。」

孫女士指出，當時後座父母受到驚嚇，她一邊安撫要尊重當地習俗，一邊試圖關門，車內幾乎全被淋濕，且車內一處出現冒煙，由於15日仍有潑水節活動，未立即移動車輛，至16日上午才將車送至4S店檢查，目前尚未有檢測結果。

▲女子騎電動車遭圍噴。（圖／翻攝微博，下同）

無獨有偶，在今次潑水節期間，有兩名女子騎電動車行經夜市時，遭多人以高壓水槍圍堵噴射，其中一人多次揮手拒絕仍未能脫身，同樣引起外界關注。

西雙版納精神文明辦曾發布《文明潑水倡議書》，明確提出不得使用高壓水槍、水氣球等具攻擊性工具，不得向行駛中的車輛潑水，也不得強行攔車或藉機騷擾他人，高壓水槍若使用不當，曾發生致人受傷甚至失明案例。

據悉，潑水節原為傣曆新年象徵祝福的民俗活動，當地也持續呼籲，不向騎車者潑水、避免對女性過度行為等約定，然而，相關爭議事件仍屢見不鮮，讓不少遊客對此盛事心生疑慮。