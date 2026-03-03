快訊／美國急發「大規模撤離令」橫跨10餘國！　德派專機撤僑

▲停放在杜拜國際機場的阿聯酋航空（Emirates）客機。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

隨著美國與以色列針對伊朗發動空襲，中東局勢全面升級。美國國務院發布緊急旅遊警示，敦促位於中東地區十多個國家的美國公民「立即撤離」。目前由於多國領空封鎖，杜拜、阿布達比等交通樞紐一度陷入癱瘓，數十萬名旅客受困於海灣國家。

美發布大規模撤離令 涵蓋中東10餘國

美國國務院領事事務代理助理國務卿南達爾證實，美方強烈建議公民應儘速搭乘民用航空工具離開。

此次撤離令範圍極廣，包含巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、敘利亞、阿拉伯聯合大公國與葉門，以及受占領的約旦河西岸（West Bank）與加薩走廊。

領空封鎖 數十萬人受困海灣國家

受到戰火波及，全球最繁忙的國際機場，包括杜拜和阿布達比，在上週末相繼關閉領空，導致海灣國家境內目前有數十萬名旅客滯留、動彈不得。

根據《衛報》報導，隨著領空封鎖逐漸緩解，部分國際航空公司已開始嘗試恢復少量航線。

阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad）及飛杜拜（FlyDubai）2日皆表示，在經歷週末停飛後，將重啟部分特定的起降班次。不過，杜拜官方也特別向旅客喊話，強調「除非收到航空公司聯繫，否則請勿前往機場。」

多國研擬撤離方案 德國專機優先接送弱勢

除了美國之外，各國政府也紛紛要求公民先「就地避難」，同時積極尋求撤僑管道。德國政府已宣布計畫派遣飛機前往阿曼與沙烏地阿拉伯，優先接回患病者、兒童及孕婦。

美國國務院再次強調，由於對伊朗的軍事行動仍在持續，身處該區域的美國公民應認真對待這份撤離建議，以確保自身安全。