摩薩德爆扮牙醫「植入追蹤器」　伊朗高層遭鎖定團滅

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭美以空襲狙殺。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國、以色列聯手空襲伊朗，狙殺伊朗最高領袖哈米尼，事前的情報滲透成為關鍵。對此，以色列人士爆料，摩薩德特工喬裝成牙醫潛入伊朗，在替伊朗軍政高層植牙時，趁機植入追蹤器，所以才被一舉殲滅。消息曝光後，在網上引發熱議。

爆料摩薩德「假扮牙醫」 在植牙時偷放追蹤裝置

猶太倡議組織Israel Now總監溫斯坦（Meir Weinstein）1日在X社群上透露，摩薩德特工偽裝成醫生和牙醫潛入伊朗，由於牙醫在當地必須優先服務關鍵的軍政高層，因此得以在植牙時放入追蹤器，而內科醫生也會在一些菁英人士體內放入追蹤裝置。

溫斯坦指出，摩薩德28日掌握每個人的確切位置後，便由以軍向這些目標發射飛彈，400多名政府菁英人員在最初短短幾分鐘內就被消滅，「也許這就是他們知道哈米尼藏身之處的原因之一。」

▲以色列發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

如何保持追蹤器電量？ 多數網友質疑真實性

貼文曝光後，引來網友諸多質疑，「真是胡扯。追蹤器藏在牙齒裡？電池在哪裡？為什麼不直接追蹤他們的手機和汽車呢？」、「這說法太離譜了，大規模地在牙科或醫療手術中植入追蹤設備，聽起來超不可能」、「我是牙醫。補牙是不可能的，空間根本不夠」，還有人呼喚grok分析這種做法現今是否真的可能實現。

曾引爆BB Call炸死真主黨 有人深信「摩薩德辦得到」

不過，也有人抱持相信態度，「自從摩薩德引爆所有BB Call炸死真主黨後，我完全相信特工有可能做到」、「說實話，在經歷了BB Call爆炸事件後，你現在跟我說聖誕老人是摩薩德特工，我也會相信」、「之前伊朗不是才承認，他們連專門調查摩薩德的部門，實際上也全都是摩薩德特工」。