哈米尼夫人傷重不治　伊朗：不惜代價捍衛國土

▲伊朗已故最高領袖哈米尼。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動進入第3天，伊朗媒體2日報導，已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的夫人巴格爾扎德（Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh）在轟炸行動中受傷後不治身亡；與此同時，伊朗高層強調，將不惜一切代價捍衛國土。

哈米尼過世第3天 夫人傷重不治

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）指出，現年79歲的巴格爾扎德自2月28日哈米尼在空襲中喪命後，一直處於昏迷狀態，2日因傷重去世。相關報導未進一步說明傷勢細節。

伊朗矢言捍衛國土

另一方面，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）首長拉里賈尼（Ali Larijani）在社群平台X以英文發文表示，「我們將不惜一切代價，堅決捍衛我們的國土和我們6000年的文明，並將讓敵人為他們的誤判感到後悔。」

伊朗稱：對波斯灣國家沒有敵意

法新社報導，自上周末遭美國與以色列聯手攻擊後，伊朗已在中東地區展開報復行動。不過伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗對波斯灣國家並無敵意。

伊朗外交部指出，阿拉奇在與中國外交部長王毅通話時表示，「伊朗對波斯灣國家沒有敵意，並決心與他們發展睦鄰友好關係。」他並強調，伊朗「對美國軍事基地的防禦性回應，不應被視為伊朗對這些國家的攻擊。」