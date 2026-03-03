伊朗宣稱「轟炸官邸」納坦雅胡失聯！　以色列當局秒打臉

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

繼1日宣稱發射飛彈擊中美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）遭美方否認後，伊朗伊斯蘭革命衛隊2日再度聲稱，在最新一波行動中，成功以飛彈突襲以色列總理辦公室，甚至對外放話以色列總理目前下落不明。對此，以色列政府隨即火速發聲駁斥，直指伊朗根本是在吹牛。

伊朗稱飛彈突破防線 鎖定納坦雅胡官邸、空軍總部

根據《以色列時報》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）於2日發表聲明，指出已發動第10波軍事報復行動，目標直指以色列境內的核心政軍區域。

聲明中強調，這次「有針對性的突襲」成功擊中了位於特拉維夫的以色列政府辦公區，以及納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）總理辦公室。

伊朗方面聲稱，這波攻勢不僅對目標造成沉重打擊，更宣稱納坦雅胡在襲擊後下落不明。此外，以色列空軍司令的總部、海法（Haifa）的軍事安全中心以及東耶路撒冷的部分地區，也都在這波宣稱的打擊名單中。

伊朗官員得意表示，這次行動已「突破以色列防空系統，突破了侵略者的防線」。

出動第三代「海巴爾」飛彈 號稱能躲防禦系統

據伊朗官方資料顯示，此次IRGC使用的是最新型的「海巴爾」彈道飛彈（Kheibar ballistic missiles）。

這款飛彈屬於第三代固體燃料飛彈，射程高達1450公里。伊朗軍方特別強調，該飛彈具有「高速機動特性」，在飛行過程中能夠有效躲避現有的防彈導彈系統（Missile Defense Systems），是這次「毀滅性突襲」的主力。

以國總理府火速打臉 警報響了但「沒人受傷」

面對伊朗的聲明，以色列國防軍（IDF）最初證實境內確實響起空襲警報，並攔截了部分來襲飛彈，但由於第一時間未詳細說明納坦雅胡的安危，一度引起國際社會高度關注。

然而，納坦雅胡辦公室隨後立即發聲澄清，駁斥伊朗的說法純屬「虛假訊息」。

辦公室發言人指出，耶路撒冷當天確實響起空襲警報，但市中心並無任何飛彈擊中的通報，納坦雅胡辦公室更是毫髮無損。以色列官方強調，這波空襲並未造成任何人員受傷，完全不像伊朗所說的沉重打擊。