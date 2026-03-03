美軍「預判報復」先攻發動攻勢　盧比歐：下波打擊更猛烈

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指出，美軍於2月28日正式展開代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的空襲行動，強調這是一場為了防止美軍遭到報復的「先發制人」打擊。盧比歐更發出嚴厲警告，目前的行動僅是開端，美軍最猛烈的打擊仍在後頭，下一階段的懲罰力度將會比現況更加沉重。

「史詩怒火行動」開打！盧比歐：為防報復先發制人

根據《半島電視台》報導，盧比歐與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於2日下午前往國會，針對「史詩怒火行動」向兩院議員進行簡報。

盧比歐隨後接受媒體採訪時直言，華府先前已掌握以色列計畫對伊朗發動攻擊的情資，並確信德黑蘭（政府屆時會對美國在該區域的利益進行報復。

「確實存在迫在眉睫的威脅。」盧比歐強調，與其坐以待斃、等敵方先出手，美軍決定主動出擊，「我們知道如果伊朗遭到攻擊，他們會立即報復美軍。如果我們不先發制人，在他們發動攻擊前就先瓦解戰力，美方的傷亡恐將更為慘重。」

美以聯軍擊殺哈米尼 美軍陣亡人數增至6人

這場由美以聯軍發動的空襲威力驚人，已成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及多名政府高層，同時造成數百名平民喪生。德黑蘭隨即展開報復，向波斯灣一帶的美軍基地發動大規模無人機與飛彈襲擊。

根據美軍中央司令部在社群平台X發布的最新消息，截至美東時間3月2日下午4時，美軍陣亡人數已上升至6人。搜救人員在一處遭伊朗襲擊的區域設施殘骸中，尋獲了兩名先前失聯官兵的遺體，證實了衝突的慘烈程度。

目標摧毀核武野心 盧比歐：下一波懲罰力度更重

儘管擊殺了伊朗最高領袖，盧比歐仍否認美國意圖推翻伊朗政權，但他也坦言「不會為此感到心碎」，並希望伊朗人民能建立新的未來。他強調，行動的核心目標是摧毀伊朗的海軍、攻擊型無人機，以及足以支撐其核武野心的彈道飛彈計畫。

盧比歐指出，德黑蘭不斷集結武器以保護其核計畫，美方不能容許伊朗擁有威脅美國本土的能力。他語氣強硬地表示，雖然目前尚未部署地面部隊，但不排除任何可能，「最猛烈的打擊還沒到來，下一波懲罰的力度絕對會更重。」

中東局勢全面動盪 美政府急籲公民「立即撤離」

隨著戰火蔓延，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在影片中公開感謝「好友」美國總統川普（Donald Trump）的協助，直言這場聯軍行動讓他完成了「40年來夢寐以求的事」。然而，這也讓中東地區的安全風險飆升至臨界點。

美國國務院官員納姆達爾（Mora Namdar）已在X平台上發布緊急公告，基於嚴重的安全威脅，敦促美國公民「立即撤離」包括巴林、埃及、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯等十餘個中東國家。

國務院呼籲民眾應盡快利用現有的商業交通工具離開，避開日益失控的地區衝突。