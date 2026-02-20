光復救災最暖士官長探望小女孩　最好的重建是你們能安心過日子

▲陳保宏信守承諾，在大年初二返回花蓮探望葉小妹妹一家。（圖／翻攝自Threads／sea_0710）

記者葉品辰／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去(2025)年溢流釀災，國軍進駐救援期間，士官長陳保宏因將叢林帽戴在為國軍加油的小女孩葉小妹妹頭上，暖心畫面爆紅，被封為「最暖士官長」。事隔數月，他在大年初二兌現承諾，重返光復鄉探望葉小妹妹一家，妻子也在Threads發文分享重逢畫面，感性寫下「最好的重建，不是鋼筋水泥，而是看見你們能安心地過日子」。

去年馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，國軍第一時間進駐花蓮縣光復鄉協助清理泥沙、修復家園，沿途受到居民夾道歡迎。當時葉小妹妹站在路旁熱情揮手，陳保宏突然脫下頭上的叢林帽，輕輕戴在她頭上並摸了摸她的頭後離去，小女孩露出驚喜笑容，畫面在網路上瘋傳，他也因此獲得公開表揚。事後他曾在「漢聲廣播電台」與葉小妹妹通話，承諾：「我找時間一定會過去，好不好？看妳長大。」

▲國軍士官長陳保宏在花蓮光復鄉救災時，把叢林帽戴在為他們加油的葉小妹妹頭上，並承諾會回去看她。（圖／翻攝自Threads／hsiu_0323）

如今承諾成真。陳保宏的妻子19日在Threads發文表示，「2/18大年初二，他兌現承諾帶著我回來了，這次回來不再是為了清理泥沙，而是為了看看曾身陷泥濘的大家是否安好，看到大家過得好，就是對『鏟子超人』最大的慰藉。」

陳保宏的妻子也轉述丈夫心情指出，這趟回花蓮最重要的目的，就是探望葉小妹妹一家，「當初在泥濘中相識，今天再見面時，葉小妹妹長高了些，害羞地躲在媽媽身後微笑。」看到屋內恢復往日溫馨，他內心湧上難以言喻的感動，更有感而發地說：「最好的重建，不是鋼筋水泥，而是看見你們能安心地過日子。」貼文曝光後，再度引發網友留言回響：「好棒的延續」、「最棒的新年禮物」、「好溫馨」，不少人直呼這段跨越災難的約定，是新年最動人的故事。