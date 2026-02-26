4年獲挹注1.3億優化農路　吉安鄉長贈花蓮分署感謝狀

▲吉安鄉長游淑貞（中）率公所團隊前往拜會花蓮分署長鐘啟榮並致贈感謝狀。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所與農業部農村發展及水土保持署花蓮分署長期攜手合作，自民國111年至114年間，完成農路改善工程18件，核定總經費達新臺幣1億2,990萬餘元，針對都市計畫區外重要農作區農路進行改善，中央與地方協力建設成果逐步展現，為吉安農業發展和水土保持安全守護，奠定更穩固基礎。

鄉長游淑貞率公所團隊前往拜會花蓮分署長鐘啟榮並致贈感謝狀，感謝中央在經費與專業技術上的長期支持。游淑貞表示，農路是農民生產命脈，完善農業交通系統，就是守護地方農業經濟的根本。今年截至目前尚有數件農路改善工程提案待核定，雙方期盼在既有良好合作基礎上，持續攜手讓地方建設穩健推進。

改善工程涵蓋太昌、吉安、慶豐、干城、光華、福興、南華及仁安村等主要農作區域。部分路段因長期受重型農機通行及雨水沖刷影響，出現路面破損與排水不良等問題。透過結構補強與排水優化，不僅提升農產運輸效率，更強化通行安全與道路穩定性。

▲會談中雙方也就保全戶地區防災廣播系統建置交換意見。

除農路改善外，雙方也就保全戶地區防災廣播系統建置交換意見。面對極端氣候挑戰，中央地方將持續盤點潛勢區域需求，強化預警與即時通報能力，逐步提升社區整體防災韌性。

游淑貞再三強調，建設不只能是道路的修繕，讓農業生產更安全、鄉親生活更安心、交通往返更便捷，才是重中之重。未來吉安鄉公所將在既有合作基礎上，持續與中央農村水保署花蓮分署攜手推動建設，打造吉安鄉更安全、更便利且具韌性的農村環境。

