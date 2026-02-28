　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鹿耳門花火迎春震撼登場！高空煙火×無人機大秀　萬人齊聚迎福氣

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」活動登場，璀璨煙火點亮廟埕夜空，吸引萬人齊聚觀賞。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」活動登場，璀璨煙火點亮廟埕夜空，吸引萬人齊聚觀賞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟新春重頭戲「花火迎春」活動，28日晚間盛大登場，從白天祈福參拜、象徵五穀豐登的「搶春牛」儀式，到夜間壓軸國際級高空煙火與無人機燈光大秀輪番上陣，傳統民俗結合現代科技，點亮鹿耳門夜空，也為新的一年揭開熱鬧序幕，吸引來自全國各地民眾湧入廟埕，共同迎春納福。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」活動登場，璀璨煙火點亮廟埕夜空，吸引萬人齊聚觀賞。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲晚間到場與民眾同樂表示，鹿耳門聖母廟長年庇佑地方、凝聚人心，是台南重要宗教信仰中心與文化象徵。新春期間透過系列活動，不僅展現地方文化底蘊，也為市民帶來滿滿祝福，期盼鄉親身體健康、萬事如意，並祈願聖母庇佑大家新歲順遂、好運連連。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」活動登場，璀璨煙火點亮廟埕夜空，吸引萬人齊聚觀賞。（記者林東良翻攝，下同）

▲象徵五穀豐登的「搶春牛」儀式熱鬧登場，為新春揭開好彩頭。

　　活動自白天起即熱鬧滾滾，「搶春牛」儀式象徵新年好彩頭與五穀豐收，民眾爭相參與，現場歡呼聲不斷。入夜後登場的國際級高空煙火秀更是萬眾矚目，層層花火在夜空綻放，色彩絢爛、節奏明快，將整座廟宇映照得金碧輝煌。緊接著無人機燈光展演編隊升空，透過精準操控與立體圖像排列，演繹在地歷史意象與祝福圖騰，科技感十足的畫面讓民眾驚呼連連，手機鏡頭幾乎全程高舉。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」活動登場，璀璨煙火點亮廟埕夜空，吸引萬人齊聚觀賞。（記者林東良翻攝，下同）

廟方指出，新春期間來聖母廟集福氣、迎花火，不僅是地方年度盛事，更希望透過傳統祈福儀式與創新科技展演的融合，讓更多年輕世代願意走進廟埕、認識文化。當信仰與科技在夜空交會，既守住傳統精神，也展現與時俱進的創新能量，讓福氣延續、好運加倍。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」活動登場，璀璨煙火點亮廟埕夜空，吸引萬人齊聚觀賞。（記者林東良翻攝，下同）

　　包括立委陳亭妃，市議員郭清華、陳怡珍、李中岑等多位民意代表也到場共襄盛舉，與市民一同迎春祈福，祝願國泰民安、風調雨順。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」活動登場，璀璨煙火點亮廟埕夜空，吸引萬人齊聚觀賞。（記者林東良翻攝，下同）

　　當最後一波煙火在夜空劃下璀璨弧線，廟埕掌聲與歡呼聲此起彼落。對許多民眾而言，這不只是場視覺饗宴，更是一場屬於春天的集體記憶——在信仰的守望下，帶著光與希望，迎向嶄新一年。

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」活動登場，璀璨煙火點亮廟埕夜空，吸引萬人齊聚觀賞。（記者林東良翻攝，下同）

▲無人機燈光大秀排列出多樣圖騰與祝福意象，科技與宗教文化交織成震撼畫面。▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」活動登場，璀璨煙火點亮廟埕夜空，吸引萬人齊聚觀賞。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美以聯手攻擊伊朗！　中國：立即停止
吳鳳旅行團挨酸「4萬都你賺走」　他傻眼反擊
日本逛一半！2台人「日幣換算台幣」算法驚呆　網推爆：這樣最快
快訊／今彩539一次開出5注頭獎！　3000萬落在北中南5縣
美軍急調中東部署　中國商用衛星全曝光！
快訊／大樂透1.65億大獎一注獨得！
80%台人中招！他天天刷牙也難逃　醫揭「2大錯誤」牙周病不可

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃市228事件79週年追思　張善政盼團結取代對立、共創安定未來

市集走失童哭累枕「陌生大腿」安睡　暖心嬤撐傘守護…眾人感動

火舞閃耀左鎮夜空！南消進校園宣導　把防災觀念一起點亮

鹿耳門花火迎春震撼登場！高空煙火×無人機大秀　萬人齊聚迎福氣

「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義」燈區正式啟動，率先點亮2026台灣燈會第一道光

獻花默哀悼英魂　雲林各界齊聚紀念228

3300選手同場較勁　國際跆拳道盛會點燃台中

強化中高齡與新住民就業力　台東縣開辦證照班3月份報名開跑

全球最佳醫院排行出爐！花蓮慈院深耕40年　晉升全台前十

南投黨部新春團拜聚焦五合一大選　許淑華：元宵節後公布提名

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

桃市228事件79週年追思　張善政盼團結取代對立、共創安定未來

市集走失童哭累枕「陌生大腿」安睡　暖心嬤撐傘守護…眾人感動

火舞閃耀左鎮夜空！南消進校園宣導　把防災觀念一起點亮

鹿耳門花火迎春震撼登場！高空煙火×無人機大秀　萬人齊聚迎福氣

「光之新徑－嘉義夢」×「再。嘉義」燈區正式啟動，率先點亮2026台灣燈會第一道光

獻花默哀悼英魂　雲林各界齊聚紀念228

3300選手同場較勁　國際跆拳道盛會點燃台中

強化中高齡與新住民就業力　台東縣開辦證照班3月份報名開跑

全球最佳醫院排行出爐！花蓮慈院深耕40年　晉升全台前十

南投黨部新春團拜聚焦五合一大選　許淑華：元宵節後公布提名

快訊／美以聯手攻擊伊朗！　中國：立即停止軍事行動

桃市228事件79週年追思　張善政盼團結取代對立、共創安定未來

市集走失童哭累枕「陌生大腿」安睡　暖心嬤撐傘守護…眾人感動

直擊／小米17系列國際版西班牙亮相！Ultra徠卡版更名「台灣會上」

快訊／今彩539一次開出5注頭獎！　3000萬落在北中南5縣市

大野智宣佈「嵐解散後退社」！　5月正式告別：一起跑完最後一程

火舞閃耀左鎮夜空！南消進校園宣導　把防災觀念一起點亮

美軍急調中東部署　中國商用衛星全看光光！

獨／I級艷后洪蓉出單曲身高給壓力　跟賴銘偉合唱「目光不知看哪裡」

快訊／大樂透1.65億大獎一注獨得！獎落高雄　幸運兒一輩子過年

【眼裡只有你】Panchi見到最愛的飼育員秒變「噴射機」！整隻掛上去黏緊緊❤

地方熱門新聞

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

北竿爆特權看診！鄉長要求打點滴解宿醉

2026台灣燈會嘉義交通管制必看！

下田挖馬鈴薯！　斗南春日農村體驗登場

南化烏山粉紫花海迎228連假厚德紫竹寺成踏青熱點

巷弄樹叢驚見蜷縮身影　斗六失智婦走失10小時獲救

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

鹿耳門花火迎春登場！高空煙火×無人機大秀萬人齊聚迎福氣

金門金沙元宵小市集登場！

獻花默哀悼英魂　雲林各界齊聚紀念228

許淑華：藍營南投五合一大選提名人選元宵節後公布

東勢120斤新丁粄盛大登場

中橫大禹嶺至太魯閣3月份交管　行車攻略一次看

暖心湯圓配燈謎！南消麻豆消防創意宣導迎元宵

更多熱門

相關新聞

準備說再見！冬日遊樂園超人力霸王3／1閉幕

準備說再見！冬日遊樂園超人力霸王3／1閉幕

「2026 高雄冬日遊樂園」今年推出橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」，活動即將邁入尾聲，明日（3月1日）將舉行閉幕活動，15米高、分別來自日本昭和時代與日本平成時期的迪卡超人力霸王及初代超人力霸王，將於高雄流行音樂中心音浪塔前盛大合體，向全國遊客說再見。

美軍雷射誤擊自己人　川普政府挨轟失能

美軍雷射誤擊自己人　川普政府挨轟失能

路透：中國無人機「假冒他國飛機」演練對台作戰　

路透：中國無人機「假冒他國飛機」演練對台作戰　

德州漢考克堡空域關閉　傳美無人機遭擊落

德州漢考克堡空域關閉　傳美無人機遭擊落

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣

關鍵字：

鹿耳門花火迎春高空煙火無人機

讀者迴響

熱門新聞

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

單獨進出張立東家！熊熊認了曾經超越純友誼

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

即／以色列開戰　防長證實對伊朗發動打擊

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

即／日本滑雪場「雪崩」　台灣2旅客遭捲入

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面