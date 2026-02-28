鹿耳門花火迎春震撼登場！高空煙火×無人機大秀　萬人齊聚迎福氣

▲台南正統鹿耳門聖母廟「花火迎春」活動登場，璀璨煙火點亮廟埕夜空，吸引萬人齊聚觀賞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區土城正統鹿耳門聖母廟新春重頭戲「花火迎春」活動，28日晚間盛大登場，從白天祈福參拜、象徵五穀豐登的「搶春牛」儀式，到夜間壓軸國際級高空煙火與無人機燈光大秀輪番上陣，傳統民俗結合現代科技，點亮鹿耳門夜空，也為新的一年揭開熱鬧序幕，吸引來自全國各地民眾湧入廟埕，共同迎春納福。

台南市長黃偉哲晚間到場與民眾同樂表示，鹿耳門聖母廟長年庇佑地方、凝聚人心，是台南重要宗教信仰中心與文化象徵。新春期間透過系列活動，不僅展現地方文化底蘊，也為市民帶來滿滿祝福，期盼鄉親身體健康、萬事如意，並祈願聖母庇佑大家新歲順遂、好運連連。

▲象徵五穀豐登的「搶春牛」儀式熱鬧登場，為新春揭開好彩頭。

活動自白天起即熱鬧滾滾，「搶春牛」儀式象徵新年好彩頭與五穀豐收，民眾爭相參與，現場歡呼聲不斷。入夜後登場的國際級高空煙火秀更是萬眾矚目，層層花火在夜空綻放，色彩絢爛、節奏明快，將整座廟宇映照得金碧輝煌。緊接著無人機燈光展演編隊升空，透過精準操控與立體圖像排列，演繹在地歷史意象與祝福圖騰，科技感十足的畫面讓民眾驚呼連連，手機鏡頭幾乎全程高舉。

廟方指出，新春期間來聖母廟集福氣、迎花火，不僅是地方年度盛事，更希望透過傳統祈福儀式與創新科技展演的融合，讓更多年輕世代願意走進廟埕、認識文化。當信仰與科技在夜空交會，既守住傳統精神，也展現與時俱進的創新能量，讓福氣延續、好運加倍。

包括立委陳亭妃，市議員郭清華、陳怡珍、李中岑等多位民意代表也到場共襄盛舉，與市民一同迎春祈福，祝願國泰民安、風調雨順。

當最後一波煙火在夜空劃下璀璨弧線，廟埕掌聲與歡呼聲此起彼落。對許多民眾而言，這不只是場視覺饗宴，更是一場屬於春天的集體記憶——在信仰的守望下，帶著光與希望，迎向嶄新一年。

▲無人機燈光大秀排列出多樣圖騰與祝福意象，科技與宗教文化交織成震撼畫面。