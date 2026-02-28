美軍雷射誤擊自己人！川普政府挨轟失能　德州邊境領空慘封鎖

記者張方瑀／綜合報導

美國德州26日傳出一起驚人的軍事誤擊意外。美軍動用高能雷射系統擊落一架闖入領空的不明飛行物，沒想到事後調查發現，被打下來的竟是隸屬於海關及邊境保衛局（CBP）的偵查無人機。這起嚴重的溝通烏龍不僅導致領空一度關閉，更引發國會憤怒撻伐，痛批川普政府跨部會協調極其無能。

無人機「沒打招呼」闖軍事領空 美軍竟擊落自家機

根據NBC報導，一名美國官員27日證實，海關及邊境保衛局26日在未事先通報的情況下，將無人機飛入德州漢考克堡（Fort Hancock）附近的軍事領空。美軍發現威脅後，隨即採取行動，利用高能雷射將該機擊落。

五角大廈事後表示，在使用雷射系統前均遵循了正當程序，且確認當時周邊並無民航機。然而，在軍方對墜毀殘骸進行評估後，才尷尬地確認這架被擊落的無人機其實隸屬於CBP。

▲美墨邊境。（圖／路透）



國會痛批政府無能、溝通失靈

眾議院國土安全委員會資深委員湯普森（Bennie Thompson）與多位民主黨議員發表聯合聲明，「聽到國防部竟然用高風險系統擊落CBP無人機，我們的頭簡直快炸了。」

議員們指責川普政府無視兩黨支持的訓練法案，導致五角大廈、FAA與國土安全部（DHS）之間溝通斷層，「我們現在看到的，就是政府無能的後果。」參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）也怒批，川普政府的失能正持續在美國領空製造混亂。

兩週前才打掉「派對氣球」 德州邊境空域亂象頻傳

事實上，這已是德州近期發生的第二起雷射誤擊烏龍。就在兩週前，CBP才在布利斯堡（Fort Bliss）附近動用軍方雷射擊落了不明物體，結果事後證實那只是普通的派對氣球，該次事件更導致愛爾帕索（El Paso）機場被迫關閉，大量航班取消，引發近70萬居民恐慌。

雖然五角大廈、CBP與聯邦航空管理局（FAA）在26日的聯合聲明中強調，在川普指示下，戰爭部（Department of War，為國防部改名後的名稱）正與各部會以前所未有的方式合作，以應對墨西哥毒梟與恐怖組織的無人機威脅，但這次「打到自己人」的案例，顯然讓跨部會合作的說法被打上大問號。

溝通黑暗期？去年撞機慘劇釀67死 各部會協調仍無解

報導指出，美國政府跨部會協調不靈早已釀成過悲劇。去年在華盛頓特區附近，一架民航機與陸軍直升機發生空中相撞，導致67人死亡。當時國家運輸安全委員會（NTSB）的調查就曾點名，FAA與軍方並未共享關鍵的安全數據。

面對此次雷射誤擊意外，交通部長達菲（Sean Duffy）計畫於本週向國會進行簡報。儘管他先前曾辯稱溝通並非主因，但接連發生的領空封鎖與誤擊事件，已讓外界對美墨邊境的飛行安全管理感到高度憂心。