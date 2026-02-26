台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣　南消：全身包緊才是王道

▲正統鹿耳門聖母廟將舉辦元宵花火迎春牛活動，預計吸引大量人潮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

元宵節腳步將近，台南年度民俗重頭戲熱鬧登場！正統鹿耳門聖母廟將於2月28日舉辦「2026元宵花火迎春牛」，緊接著鹽水武廟於3月3日舉行「2026年迎元宵放蜂炮」活動，蜂炮齊發、專業煙火綻放夜空，預計吸引數十萬人次湧入共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，蜂炮施放是台南極具代表性的民俗活動，市府高度重視安全管理。依《台南市爆竹煙火施放管制自治條例》規定，蜂炮炮城施放須事前申請許可，且禁止使用主體為塑膠製的飛行類一般爆竹煙火，消防局將派員加強檢查把關。活動當天也會配置消防車、救護車隨神轎前進，於重要路口巡邏警戒，一旦有民眾受傷，立即由救護人員評估後送往臨時醫護站處理。

消防局長楊宗林提醒，觀賞蜂炮絕對不能「輕裝上陣」。建議民眾配戴全罩式安全帽，穿著高領、束袖的棉質厚上衣，下擺紮入褲內，避免鈕扣式衣物；脖子以圍巾包覆，防止蜂炮自縫隙竄入；雙手戴厚棉紗手套，穿著束口厚棉褲、厚棉襪與高筒厚底安全鞋，並配戴口罩阻隔懸浮微粒。若覺安全帽悶熱，也可改以帽子搭配護目鏡與口罩，但原則只有一句話——全身包緊，不留破口。

消防局也提醒，施放爆竹煙火務必注意安全。依《爆竹煙火管理條例》第13條規定，兒童施放一般爆竹煙火時，父母或實際照顧者必須陪同，違者可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。此外，內政部公告禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如沖天炮）及摔炮類等危險性較高爆竹煙火，且不得販售給兒童，違規最高可罰15萬元。

消防局強調，若發現不肖業者販售來路不明爆竹煙火，請立即撥打119通報，共同守護元宵安全。

蜂炮之美，在於火光劃破夜空的瞬間；但真正讓人安心的，是每一份準備與自律。熱鬧可以很狂，安全一定要穩——裝備穿好，再去追火光，才是聰明看蜂炮。