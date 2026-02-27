　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：中國假藉無人機飛行「演練對台作戰」　冒用他國飛機編號

▲▼2025年9月3日衛星圖片顯示中國海南島瓊海博鰲機場停放多架大型無人機。（圖／路透）

▲中國海南島瓊海博鰲機場2025年9月3日的衛星圖片顯示，機場內停放多架大型無人機。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

《路透社》最新調查揭露，中國軍用無人機在南海執行任務時，竟然利用答詢機發送假冒的飛機識別信號，使自己在雷達上看起來像是其他國家的飛機。軍事專家分析，這是北京當局針對南海主權爭議區域灰色地帶戰術的全面升級，更可能是為未來對台作戰時的誘敵行動預做演練，這也是《路透社》首次揭露這種大規模的電子欺敵手法。

23次飛行全變裝　白俄貨機英國戰機都成偽裝對象

《路透社》分析全球航班追蹤網站Flightradar24的資料報導，從2025年8月開始，至少有23個航班的飛行紀錄以YILO4200這組呼號登錄，這個呼號已知屬於中國一架長航時軍用無人機。但詭異的是，這架無人機傳送出來的註冊編號，卻分別屬於白俄羅斯航空公司Rada Airlines旗下的伊留申Il-62型貨機、英國皇家空軍的颱風戰機、北韓Il-62客機，甚至還有美國灣流航太公司的匿名商務噴射機。

更離譜的是，真正的白俄羅斯貨機在同一時間還在空中正常飛行，等於出現一真一假兩架飛機的狀況。

開源情報專家首度證實　翼龍2無人機就是主角

開源資料平台PLATracker創辦人路易斯明確指出，YILO4200呼號對應的機型就是中國自製的翼龍2長航時無人機，這款無人機翼展達20.5公尺，性能類似美國的死神無人機。

路易斯強調，「我們過去從未見過這樣的手法，這種在實際環境中利用飛行器進行的欺敵實驗絲毫不低調，看起來絕不是偶然。」開源情報分析師和飛行專家都證實，重新設置機上答詢機以更換註冊號碼在技術上完全可行，只是沒想到中國會這樣大規模運用。

航線直指敏感海域　專家解讀對台作戰意圖明顯

從飛行路線來看，這些無人機大多從中國海南省起飛往東飛向菲律賓，經過有主權爭議的西沙群島和越南海域一帶，更穿越海南島以南接近中國潛艦基地周邊，以及往東向巴士海峽的水域。

熟悉這些數據的3名區域外交官、4名開源情報分析師及3名安全學者都認為，這是中國在南海和台灣周圍持續擴大軍事影響力的新穎手段，正值解放軍應中國共產黨要求提升備戰能力之際。

新加坡安全分析師尼爾直言，這些航線型態有演練對台作戰的意味，中國屢次在南海大規模演練，針對台灣的重要據點展開部署。

製造混亂浪費敵方時間　認知作戰一舉兩得

受訪的外交官員和情報分析師指出，雖然這種偽裝手法未必能完全騙過航管人員或軍規雷達，但在實戰中卻足以製造混亂、浪費敵方判斷時間，同時也能掩護敏感的偵蒐任務，或者用於政治宣傳和認知作戰。

太平洋論壇研究員尼爾分析，這些行動顯示中國在數位領域混淆視聽的新手法，一旦區域緊張局勢演變為衝突便可派上用場。他強調，這些行動與其說是演習，不如說是美軍印太司令部描述的對抗預演，只要能夠擾亂對手判斷，都對中國有利。

國際民航編碼成漏洞　24位元編碼公開資訊易遭利用

飛機的註冊號碼來自國際民航組織管理的24位元編碼系統，這些號碼透過答詢機廣播，可以顯示飛機的位置、方向和時速。雖然每架飛機的編碼都是獨一無二，但這些資料屬於公開資訊，任何人都能查詢。2名飛機駕駛及2名分析家證實，重新設置答詢機來更換註冊號碼在技術層面完全可行。

目前中國國防部和美國國防部都尚未針對《路透社》的調查報導做出回應。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
322 1 7215 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
費爾柴德抵台「豪華接機」嚇到！　直呼待遇不同層次
5250元畢旅被罵「又爛又貴」　網紅列明細：吃米不知道米價
台指期夜盤震盪！　財經作家曝1現象「30年來只見過一次」
超爽！董事長豪擲千萬　招待員工前進東京看Team Taiwa

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

33歲台灣籍男子在菲律賓被抓　在台曾有前科

路透：中國假藉無人機飛行「演練對台作戰」　冒用他國飛機編號

美智庫拋「地獄景象」防衛藍圖！台海4層火網曝光　不靠美軍取勝

女兒私奔結婚！　爸氣炸動用怪手「剷平新郎家」

高市早苗表態「皇位應由男系男子」繼承！　稱絕非不尊敬女天皇

190kg槓鈴直接砸胸！　14歲少年「臥推失手」驚悚瞬間曝

美伊核談判未見突破！　川普聽取「伊朗軍事選項」匯報

5.9公斤巨嬰！一出生就穿「6月大尿布」　同天出生嬰兒對比照曝

巴基斯坦空襲阿富汗！擊斃72人　聯合國發聲了

德州漢考克堡空域關閉！　傳美國政府無人機遭擊落

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

王貞治點出徐若熙課題　「能做到這一點會有相當好表現」

牽線林渝鈞放高利貸！前妻ATM戴銬領20萬辦保　2法警全程跟緊戒護(更)

李貞秀陸配身份成陽春立委　卓榮泰：任何資料不予提供

醫美槍手林于翔移送

外籍辣妹兵團攻陷金門！藏民宿獻技超銷魂..加價解鎖秒升天

33歲台灣籍男子在菲律賓被抓　在台曾有前科

路透：中國假藉無人機飛行「演練對台作戰」　冒用他國飛機編號

美智庫拋「地獄景象」防衛藍圖！台海4層火網曝光　不靠美軍取勝

女兒私奔結婚！　爸氣炸動用怪手「剷平新郎家」

高市早苗表態「皇位應由男系男子」繼承！　稱絕非不尊敬女天皇

190kg槓鈴直接砸胸！　14歲少年「臥推失手」驚悚瞬間曝

美伊核談判未見突破！　川普聽取「伊朗軍事選項」匯報

5.9公斤巨嬰！一出生就穿「6月大尿布」　同天出生嬰兒對比照曝

巴基斯坦空襲阿富汗！擊斃72人　聯合國發聲了

德州漢考克堡空域關閉！　傳美國政府無人機遭擊落

傳奇球星餵球！陳偉殷認證費仔Power好：將是中華隊一大助力

前江蘇台辦主任練月琴　被罷免全國人大代表

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

迎AI晶片需求高峰！　ASML預告下一代EUV已準備好量產

回收廠廢棄油桶突竄火舌！消防急衝現場灌救　車子燒成廢鐵

費仔賽前練習！張育成直呼「Stuart」　大讚擊球品質很強

千萬法拉利「一車占兩格」遭質疑　車主：管理員同意，付2倍錢

南西商圈踩人「還亮美工刀狠瞪」女竄進捷運站溜了　警追緝中

33歲台灣籍男子在菲律賓被抓　在台曾有前科

費爾柴德抵台「豪華接機」！直呼待遇完全不同層次

伊能靜嘗試喝「豆汁兒」　吃北京美食喊：兩岸一家親

國際熱門新聞

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

垃圾桶探出頭　清潔隊員機警神助攻

澀谷女肘擊撞飛台女童　日律師：最重關2年

阿富汗奪15哨所　巴基斯坦宣布：全面開戰

輝達創去年春季來最大跌幅　拖累標普那指收低

5.9公斤巨嬰！一出生就穿「6月大尿布」

敘利亞營區遭棄守　2萬ISIS家屬集體失蹤

輝達「最強晶片」規格曝　台積電A16助攻

關稅退費戰開打　1800間企業提告

紐時：川普私下告訴黃仁勳　習近平「談到台灣」就呼吸沉重

希拉蕊自稱「完全不認識」淫魔富豪

路透：美國要求敘利亞禁用「中國電信」技術：威脅國安

拼7年奧運首奪金！日「璃來龍」獎金總額曝

比爾蓋茲致歉：與艾普斯坦往來犯大錯

更多熱門

相關新聞

德州漢考克堡空域關閉　傳美無人機遭擊落

德州漢考克堡空域關閉　傳美無人機遭擊落

路透報導，美國聯邦航空管理局（FAA）26日關閉德州漢考克堡（Fort Hancock）空域。FAA與五角大廈目前尚未發表正式回應，但FAA在其關於墨西哥邊境附近空域限制的公告中提及「特殊安全原因」。

大疆控告FCC　挑戰美國進口禁令

大疆控告FCC　挑戰美國進口禁令

最靠近台灣！日本與那國島將部署飛彈部隊

最靠近台灣！日本與那國島將部署飛彈部隊

中國封殺20家防衛日企！日本政府：嚴正抗議

中國封殺20家防衛日企！日本政府：嚴正抗議

九份春節收假湧車潮　瑞芳警出動無人機即時疏導

九份春節收假湧車潮　瑞芳警出動無人機即時疏導

關鍵字：

南海無人機電子戰中國軍事假身份軍武要聞大陸要聞

讀者迴響

熱門新聞

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

男友玩遊戲「喝朋友的母乳」她傻眼！

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

人妻報案老公下班未歸　被發現倒臥水塔

賈永婕曝無政治意圖立場：氣自己漠視

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍

拉下包皮驚見「整圈白凸起」！初戀妹嚇壞想分　醫揭真相

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

Netflix不玩了　宣布放棄收購華納兄弟

阿嬤煮菜沒放鹽「抽血卻滿滿紅字」！營養師一看菜單秒懂

小孩折菜單店家索賠480元　印刷業者曝成本

更多

最夯影音

更多
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」
李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

李貞秀陸配身份延燒！　柯文哲怒嗆卓榮泰：明講兩件事我們就讓她下台

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

雲林「天使女學生」現身！彎腰幫失智翁提褲穿鞋　校方記功表揚

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

小久保裕紀首次感受大巨蛋台灣應援：真的被嚇到了

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面