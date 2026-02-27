路透：中國假藉無人機飛行「演練對台作戰」　冒用他國飛機編號

▲中國海南島瓊海博鰲機場2025年9月3日的衛星圖片顯示，機場內停放多架大型無人機。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

《路透社》最新調查揭露，中國軍用無人機在南海執行任務時，竟然利用答詢機發送假冒的飛機識別信號，使自己在雷達上看起來像是其他國家的飛機。軍事專家分析，這是北京當局針對南海主權爭議區域灰色地帶戰術的全面升級，更可能是為未來對台作戰時的誘敵行動預做演練，這也是《路透社》首次揭露這種大規模的電子欺敵手法。

23次飛行全變裝 白俄貨機英國戰機都成偽裝對象

《路透社》分析全球航班追蹤網站Flightradar24的資料報導，從2025年8月開始，至少有23個航班的飛行紀錄以YILO4200這組呼號登錄，這個呼號已知屬於中國一架長航時軍用無人機。但詭異的是，這架無人機傳送出來的註冊編號，卻分別屬於白俄羅斯航空公司Rada Airlines旗下的伊留申Il-62型貨機、英國皇家空軍的颱風戰機、北韓Il-62客機，甚至還有美國灣流航太公司的匿名商務噴射機。

更離譜的是，真正的白俄羅斯貨機在同一時間還在空中正常飛行，等於出現一真一假兩架飛機的狀況。

開源情報專家首度證實 翼龍2無人機就是主角

開源資料平台PLATracker創辦人路易斯明確指出，YILO4200呼號對應的機型就是中國自製的翼龍2長航時無人機，這款無人機翼展達20.5公尺，性能類似美國的死神無人機。

路易斯強調，「我們過去從未見過這樣的手法，這種在實際環境中利用飛行器進行的欺敵實驗絲毫不低調，看起來絕不是偶然。」開源情報分析師和飛行專家都證實，重新設置機上答詢機以更換註冊號碼在技術上完全可行，只是沒想到中國會這樣大規模運用。

航線直指敏感海域 專家解讀對台作戰意圖明顯

從飛行路線來看，這些無人機大多從中國海南省起飛往東飛向菲律賓，經過有主權爭議的西沙群島和越南海域一帶，更穿越海南島以南接近中國潛艦基地周邊，以及往東向巴士海峽的水域。

熟悉這些數據的3名區域外交官、4名開源情報分析師及3名安全學者都認為，這是中國在南海和台灣周圍持續擴大軍事影響力的新穎手段，正值解放軍應中國共產黨要求提升備戰能力之際。

新加坡安全分析師尼爾直言，這些航線型態有演練對台作戰的意味，中國屢次在南海大規模演練，針對台灣的重要據點展開部署。

製造混亂浪費敵方時間 認知作戰一舉兩得

受訪的外交官員和情報分析師指出，雖然這種偽裝手法未必能完全騙過航管人員或軍規雷達，但在實戰中卻足以製造混亂、浪費敵方判斷時間，同時也能掩護敏感的偵蒐任務，或者用於政治宣傳和認知作戰。

太平洋論壇研究員尼爾分析，這些行動顯示中國在數位領域混淆視聽的新手法，一旦區域緊張局勢演變為衝突便可派上用場。他強調，這些行動與其說是演習，不如說是美軍印太司令部描述的對抗預演，只要能夠擾亂對手判斷，都對中國有利。

國際民航編碼成漏洞 24位元編碼公開資訊易遭利用

飛機的註冊號碼來自國際民航組織管理的24位元編碼系統，這些號碼透過答詢機廣播，可以顯示飛機的位置、方向和時速。雖然每架飛機的編碼都是獨一無二，但這些資料屬於公開資訊，任何人都能查詢。2名飛機駕駛及2名分析家證實，重新設置答詢機來更換註冊號碼在技術層面完全可行。

目前中國國防部和美國國防部都尚未針對《路透社》的調查報導做出回應。