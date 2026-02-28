要再見了！冬日遊樂園超人力霸王3／1閉幕　2時代英雄合體

▲15米高的迪卡超人力霸王及初代超人力霸王即將於閉幕合體。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

「2026 高雄冬日遊樂園」今年推出橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」，活動即將邁入尾聲，明日（3月1日）將舉行閉幕活動，15米高、分別來自日本昭和時代與日本平成時期的迪卡超人力霸王及初代超人力霸王，將於高雄流行音樂中心音浪塔前盛大合體，向全國遊客說再見。

觀光局長高閔琳表示，本屆冬日遊樂園以「超人力霸王」降臨港都為策展主軸，透過大型城市節慶活動策展，讓更多人看見在高雄城市與全台灣各個角落默默付出貢獻的無名英雄、第一線工作者與見義勇為、熱心助人的市民；並期盼透過活動的舉辦，以溫暖、歡樂與感謝，來向這些「城市超人」致敬。

▲初代超人力霸王。（圖／記者許宥孺翻攝）



超人力霸王「With U」閉幕典禮將於3月1日下午4點於高雄流行音樂中心音浪塔登場。「U」除了代表超人力霸王 (Ultraman)外，也隱喻每個在城市默默付出的你（YOU）。閉幕當天珊瑚礁群前的超人力霸王迪卡將移動到音浪塔前，與初代超人力霸王同框合體；兩位分別來自於日本昭和與平成時期的超人力霸王合體，象徵世代傳承、攜手守護城市，更代表英雄精神跨越時代延續，並期盼能喚起不同世代粉絲的共同回憶。

高閔琳指出，閉幕當天特別加碼驚喜彩蛋，除了民眾網路敲碗的超人力霸王飛行展演，觀光局更攜手國立科學工藝博物館，將在北館1樓大廳推出「超人力霸王飛行科普小學堂」快閃演出；現場將由專業解說員介紹無人機飛行原理及技術等科普知識，並提供有獎徵答，答對即可獲得超人力霸王限量周邊贈品。當天共計10:30、11:00、11:30、13:00、13:30及14:00六場次，每場次約15分鐘，適合親子家庭、超人力霸王粉絲及科普愛好者參與。

▲受到民眾喜愛的8米Q版超人力霸王將視天候狀況於愛河灣巡航。（圖／記者許宥孺翻攝）



觀光局表示，為配合3月1日「With U」閉幕活動，超人力霸王迪卡、初代超人力霸王及8米高Q版氣膜的靜態及動態展示時間將有異動，超人力霸王迪卡下午4點後將移至音浪塔前與初代超人力霸王合體，並於下午5點後陸續移至17號碼頭，兩位超人將會在岸上陪伴大家至晚上10點。

▲超人力霸王明日下午將舉行閉幕。（圖／記者許宥孺翻攝）