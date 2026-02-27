快訊／台南工廠凌晨火警！燃燒60平方公尺　警消出動43人灌救　

台北市宣布推出育兒減少工時計畫，3月1日起凡設籍台北市、育有12歲以下子女的家長，若企業同意在不減薪的前提下每日減少1小時工時，市府將補助8成薪資差額。對此，台南市長黃偉哲表示，台南沒有跟進規畫，他認為這個政策雖然立意良善，但執行面仍有諸多困難，若真的可行，幹脆把勞動時間都提前在下午4點下班就好了。