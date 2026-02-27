快訊／台南工廠凌晨火警！燃燒60平方公尺　警消出動43人灌救　

記者林東良、莊智勝／台南報導
台南市官田區成功路今（27日）凌晨0時27分發生一起工廠火警，警消獲報後立即出動19車、43人趕赴現場灌救，初步了解，現場為生產高韌性混泥土工廠，另有廠房分租給清潔劑化工廠，整棟建物為3層樓RC頂樓加蓋、有地下室，警消抵達時已有火舌竄出，經射水灌救後火勢於0時51分控制、1時33分撲滅；初估燃燒面積約60平方公尺，主要燃燒物為廠區內紙箱、廢棄物和工作機台，詳細起火原因尚待釐清。
▼台南官田一處工廠凌晨傳出火警。（圖／記者林東良翻攝）
記者林東良、莊智勝／台南報導
台南市官田區成功路今（27日）凌晨0時27分發生一起工廠火警，警消獲報後立即出動19車、43人趕赴現場灌救，初步了解，現場為生產高韌性混泥土工廠，另有廠房分租給清潔劑化工廠，整棟建物為3層樓RC頂樓加蓋、有地下室，警消抵達時已有火舌竄出，經射水灌救後火勢於0時51分控制、1時33分撲滅；初估燃燒面積約60平方公尺，主要燃燒物為廠區內紙箱、廢棄物和工作機台，詳細起火原因尚待釐清。
▼台南官田一處工廠凌晨傳出火警。（圖／記者林東良翻攝）
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響