地方 地方焦點

台南市公共化幼兒園招生大升級　線上登記抽籤報到一次到位

▲台南市公共化幼兒園115學年度起全面導入線上登記、抽籤及報到。（記者林東良翻攝，下同）

者林東良／台南報導

全面智慧升級，家長更有感！台南市教育局宣布，自115學年度起正式啟用全新改版的「台南市公共化幼兒園招生資訊網」，導入「線上登記、系統抽籤、線上報到」三大功能，3月初啟動招生作業。設籍台南、且無須另附證明文件的一般入園資格幼兒，家長只要透過手機或電腦，即可完成報名程序，免奔波、免排隊。

市長黃偉哲表示，面對數位時代來臨，市府持續推動智慧城市治理，此次公共化幼兒園招生系統升級，正是城市數位轉型的重要一環。新系統提供「一站查詢」服務，家長可即時瀏覽各園所招生資訊，掌握登記與缺額狀況，讓選校過程更直覺、更透明。

教育局長鄭新輝指出，過去家長若想同時報名公立與非營利幼兒園，需分別到園所現場紙本登記。今年改版後，可線上同步登記一間公立幼兒園及一間非營利幼兒園，提升選擇彈性與便利性。同時考量數位落差，仍保留現場登記機制，採線上與實體雙軌並行，兼顧公平與便民。

教育局說明，新系統最大亮點為「招生即時揭示系統」。登記期間，家長可隨時查詢各園所即時登記人數與缺額，評估競爭情況後再決定是否調整志願。抽籤作業全面改由系統線上執行，確保公正公開。抽籤結果公布後，正取生可直接於系統內完成線上報到；若同時錄取公立與非營利幼兒園，系統也會引導僅能擇一報到，避免重複占用名額。
此外，新系統也大幅減輕園所行政負擔。以往紙本資料須人工轉為電子檔，如今可線上填寫與建檔，教師得以將更多心力投入教學準備。備取生若需實體報到，仍依入園日程至園所辦理。

教育局進一步表示，115學年度除招生智慧化外，市府也持續推動育兒友善政策，包括公立幼兒園延長照顧服務至下午6點、「一人即開班」機制，延長照顧每小時僅收費35元；寒暑假期間每月照顧費（含午餐點心）僅2,000元，協助家長減輕負擔。

少一張紙、多一分透明；少一次奔波、多一點安心。招生流程走向全面數位化，讓家長把時間留給孩子，而不是留在排隊現場。

