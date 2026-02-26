台南市勞工領袖大學升級2.0　階梯式培育打造勞動菁英

▲台南市勞工局與國立成功大學合辦「勞工領袖大學」邁入第16年，今年推出2.0優化階梯式學習系統。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化工會幹部、勞工團體及企業組織核心幹部的領導力與管理實力，同時因應高齡化社會帶來的照護人力需求，臺南市政府勞工局持續推動多元人才培育課程，從職場領導到長照專業雙軌並進，目標讓臺南成為孕育人才的「希望家園」。

勞工局長王鑫基表示，與國立成功大學攜手開辦的「勞工領袖大學」階梯式學習課程，今年邁入第16年，長年累積的辦訓口碑，已成為本市重要的人才培育品牌。為回應產業變化與職場需求，今年正式推出2.0優化版課程架構，建構「研習班」、「精進班」及「菁英班」三階段培育機制，重新調整課程時數與班次設計，讓學習更具系統性與實務導向。

其中，「研習班」預計3月24日開課，為期3個月、共72小時，課程內容涵蓋勞動法規、採購契約、勞工保險及職業災害保險等核心主題，同時納入AI運用與ESG治理永續發展等當前熱門議題，讓學員在傳統專業基礎上接軌未來趨勢。

「精進班」則因應學員實務操作需求，採小組專題分享模式，並於結訓前以論壇形式呈現成果，透過實務研討與同儕交流深化學習效果。至於最高階的「菁英班」，則以應用課題為導向，邀請企業家與業界專家分享經營管理與創意思維，協助學員拓展宏觀視野，培養跨域整合能力。

王鑫基指出，勞工領袖大學透過產官學勞合作模式，不僅提升學員組織治理與跨域整合能力，更希望培養具前瞻思維與實務行動力的勞動領袖，強化臺南勞工團體與企業的整體治理量能，為勞動環境永續發展打下穩固基礎。

勞工局說明，「勞工領袖大學研習班」報名資格為設籍或服務於本市，具勞工保險、就業保險、農民保險、漁民保險或勞工職業災害保險身分之在職勞工或工會現職人員，即日起受理線上報名至3月18日止。研習班全程費用為6,750元，市府補助8成學費，學員僅需自付1,350元，名額有限，額滿為止。

此外，台南市勞工局職訓就服中心也同步辦理「照顧服務員職業訓練課程」，預計3月起陸續開班。凡年滿16歲以上國民或獲准居留的新住民均可報名參訓，課程結合理論講授、實務操作訓練，以及臨床與居家實習，培育長照產業所需專業人力。學員完成訓練並合格結訓後，可依身分別申請補助，取得照服員證書後即可投入長照領域，為自己開創穩定職涯新方向。

相關職業訓練課程資訊及招生簡章，可至市府永華市政中心8樓、民治市政中心10樓索取，或至勞工局職訓就服中心網站查詢，亦可電洽（06）6330820、（06）2991111洽詢。勞工局呼籲，有志提升職能或轉換跑道的民眾把握機會踴躍報名，讓專業成為最有力的競爭籌碼。