　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市勞工領袖大學升級2.0　階梯式培育打造勞動菁英

▲台南市勞工局與國立成功大學合辦「勞工領袖大學」邁入第16年，今年推出2.0優化階梯式學習系統。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局與國立成功大學合辦「勞工領袖大學」邁入第16年，今年推出2.0優化階梯式學習系統。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化工會幹部、勞工團體及企業組織核心幹部的領導力與管理實力，同時因應高齡化社會帶來的照護人力需求，臺南市政府勞工局持續推動多元人才培育課程，從職場領導到長照專業雙軌並進，目標讓臺南成為孕育人才的「希望家園」。

勞工局長王鑫基表示，與國立成功大學攜手開辦的「勞工領袖大學」階梯式學習課程，今年邁入第16年，長年累積的辦訓口碑，已成為本市重要的人才培育品牌。為回應產業變化與職場需求，今年正式推出2.0優化版課程架構，建構「研習班」、「精進班」及「菁英班」三階段培育機制，重新調整課程時數與班次設計，讓學習更具系統性與實務導向。

其中，「研習班」預計3月24日開課，為期3個月、共72小時，課程內容涵蓋勞動法規、採購契約、勞工保險及職業災害保險等核心主題，同時納入AI運用與ESG治理永續發展等當前熱門議題，讓學員在傳統專業基礎上接軌未來趨勢。

「精進班」則因應學員實務操作需求，採小組專題分享模式，並於結訓前以論壇形式呈現成果，透過實務研討與同儕交流深化學習效果。至於最高階的「菁英班」，則以應用課題為導向，邀請企業家與業界專家分享經營管理與創意思維，協助學員拓展宏觀視野，培養跨域整合能力。

▲台南市勞工局與國立成功大學合辦「勞工領袖大學」邁入第16年，今年推出2.0優化階梯式學習系統。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基指出，勞工領袖大學透過產官學勞合作模式，不僅提升學員組織治理與跨域整合能力，更希望培養具前瞻思維與實務行動力的勞動領袖，強化臺南勞工團體與企業的整體治理量能，為勞動環境永續發展打下穩固基礎。

勞工局說明，「勞工領袖大學研習班」報名資格為設籍或服務於本市，具勞工保險、就業保險、農民保險、漁民保險或勞工職業災害保險身分之在職勞工或工會現職人員，即日起受理線上報名至3月18日止。研習班全程費用為6,750元，市府補助8成學費，學員僅需自付1,350元，名額有限，額滿為止。

▲台南市勞工局與國立成功大學合辦「勞工領袖大學」邁入第16年，今年推出2.0優化階梯式學習系統。（記者林東良翻攝，下同）

此外，台南市勞工局職訓就服中心也同步辦理「照顧服務員職業訓練課程」，預計3月起陸續開班。凡年滿16歲以上國民或獲准居留的新住民均可報名參訓，課程結合理論講授、實務操作訓練，以及臨床與居家實習，培育長照產業所需專業人力。學員完成訓練並合格結訓後，可依身分別申請補助，取得照服員證書後即可投入長照領域，為自己開創穩定職涯新方向。

相關職業訓練課程資訊及招生簡章，可至市府永華市政中心8樓、民治市政中心10樓索取，或至勞工局職訓就服中心網站查詢，亦可電洽（06）6330820、（06）2991111洽詢。勞工局呼籲，有志提升職能或轉換跑道的民眾把握機會踴躍報名，讓專業成為最有力的競爭籌碼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 8566 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不斷更新／鄭浩均突退場！軟銀2比0中華隊
快訊／中華男籃半場10分領先南韓
明起全台有雨　連下6天
不斷更新／徐若熙火球迎戰中華隊！飆158公里連抓3出局
地檢署淪煲愛小窩！檢察官擁「酒店名花妻」　幽會美女工友
認賴苡任傷害黨譽、陳重文涉貪有罪　藍北市黨部提請黨中央處分
吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

青農練習生計畫啟動　雲林為永續農業播種

台南市勞工領袖大學升級2.0　階梯式培育打造勞動菁英

串聯村落與產業　古坑交通改善工程啟動

「探索北橫·騎行羅馬」　櫻花勇士自行車活動開放報名

急救成功率突破4成　台中打造城市級生命防線

屏東警界人事異動　9名重要幹部上任3／2交接

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

台南公車逆向超車迎面來！　她嚇壞「差點22歲劃下句點」

林森北大樓藏淫窟！「1600玩1小時」逮3越籍女　看護都下海兼差

撞擊瞬間曝光！廂型車「逆向開上人行道」撞進香夫妻　駕駛送醫不治

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

青農練習生計畫啟動　雲林為永續農業播種

台南市勞工領袖大學升級2.0　階梯式培育打造勞動菁英

串聯村落與產業　古坑交通改善工程啟動

「探索北橫·騎行羅馬」　櫻花勇士自行車活動開放報名

急救成功率突破4成　台中打造城市級生命防線

屏東警界人事異動　9名重要幹部上任3／2交接

金獅陣變桌遊！　嘉藥首創「金獅令」讓藝陣文化活起來

「全球最佳醫院評比」台灣35家上榜　桃園醫院入列

快訊／陳盈駿、林庭謙領軍出擊　中華男籃半場10分領先南韓

不斷更新／鄭浩均突發狀況退場！張峻瑋接手失分　軟銀2比0中華隊

試辦「育兒減少工時」只編550萬挨轟　蔣萬安：保留擴大經費彈性

循環農業新典範　竹粉資材化助攻作物品質

宋晟睿練打開轟獲王貞治鼓掌　直呼「像得到偶像加持」

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因！性學YTR：不只爽而已

守護人寵健康！雲林免費狂犬病疫苗巡迴開跑

渣打銀3P策略推動業務　第3家國際私人理財中心5月開幕

女生結紮反倒「增加子宮外孕風險？」　婦產科醫詳解

王貞治直言「沒預想那麼多」　大巨蛋交流賽1.7萬人仍有成長空間

【瞬間彈起】後車斗突爆跳！ 阿姨倒垃圾被「上鉤拳」擊倒在地

地方熱門新聞

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

台南北區女子駕車變換車道碰撞機車男騎士倒地翻滾四肢擦挫傷送醫

嘉義中埔2026春嬉風鈴節攻略

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

桃園市推728路線　八德到三重通勤更輕鬆

生魚片摻蟹味棒　桃園漁港餐廳遭突襲稽查

直轄市第一　桃園公務電動機車高達1559輛

屏東78歲老農失蹤3天　女警奔走不放棄終尋獲

228連假 萬巒豬腳街8至20時封街　

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

城市自然行動登場　台東16處社區案例勾勒淨零藍圖

埔里鎮嘜問阮吔名功德會26年扶助個案逾千

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣

高層工地風險升溫南消七大隊踏勘東區「浩瀚無極」

更多熱門

相關新聞

台南市調查官洩密案　一審判2年

台南市調查官洩密案　一審判2年

調查局台南市調查處新營站調查官林家齊，涉於偵辦台鹽綠能公司相關案件期間，違法查詢並外流偵查資訊與個資資料，案經台南地檢署起訴後，台南地院26日下午宣判，依違反個資法等罪，判林家齊有期徒刑2年、褫奪公權3年，其餘黃姓女秘書、陳姓男秘書與郭姓男子3人，分別判處5月、4月、4月徒刑，均得易科罰金，並獲緩刑及命繳公益金。

台南市公共化幼兒園招生大升級線上登記抽籤報到一次到位

台南市公共化幼兒園招生大升級線上登記抽籤報到一次到位

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣

臉書社團暗招黑工台南專勤隊溯源破非法仲介網

臉書社團暗招黑工台南專勤隊溯源破非法仲介網

即／台南民宅火警　婦人倒臥樓梯間死亡

即／台南民宅火警　婦人倒臥樓梯間死亡

關鍵字：

台南勞工領袖大學升級階梯式勞動菁英

讀者迴響

熱門新聞

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」

不能上傳了！LINE「1功能」4月停止支援

小孩「折菜單」索賠480元！　宜蘭餐廳被炎上道歉

林森北大樓藏淫窟！「千元玩1小」看護都下海兼差

畢旅3天2夜要5250元、4餐自理　校方回應

傷腎湯物排行曝！醫驚揭「第1名台人超愛喝」

龍仔手肘酸痛難癒　退出WBC中華隊

獨／綠營民調蘇巧慧支持度43.7%首逆轉　小琉球惡霸案重傷李四川

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

陸劇《太平年》重現「人吃人」超噁史實！

愛心遮點！布蘭妮嗨到露點熱舞

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

7款LINE免費貼圖！「有免費熊大」新角色萌爆了

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

更多

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形 學區水岸宅「廣上研序」成家優選

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面