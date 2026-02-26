　
    • 　
>
政治

北市推育兒減工時　「台南不+1」黃偉哲：若可行乾脆都4點就下班

▲針對是否跟進營養午餐免費政策，台南市長黃偉哲表示，市府將審慎評估財政狀況與政策優先順序後再行決定。（市府提供）

▲北市府推出育兒減少工時計劃，台南市長黃偉哲表示，若真的可行，乾脆把勞動時間都提前在下午4點下班。（圖／市府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市宣布推出育兒減少工時計劃，3月1日起凡設籍台北市、育有12歲以下子女的家長，若企業同意在不減薪的前提下每日減少1小時工時，市府將補助8成薪資差額。對此，台南市長黃偉哲表示，台南沒有跟進規劃，他認為這個政策雖然立意良善，但執行面仍有諸多困難，若真的可行，乾脆把勞動時間都提前在下午4點下班就好了。

北市試辦「減少工時計畫」補助8成薪資　盼減輕育兒負擔

台北市政府推動育兒減少工時計劃，設立在台北市的企業可以替符合資格的員工申請每日彈性減少1小時工時，薪資由市府補助企業8成，盼協助育兒家庭兼顧工作與照顧需求。蔣萬安表示，希望透過制度設計，讓家長在不減薪情況下，增加陪伴子女時間。

黃偉哲：財政與人力面都有挑戰

黃偉哲指出，相信蔣萬安出發點是好的，但其他縣市財政狀況不同，不是每個縣市都有同樣條件。他也直言，對企業而言，並非多補貼一筆薪資就能解決問題，而是實際上會少一名人力。

他舉例，服務業與餐飲業多在下午5、6點後進入尖峰時段，若員工提早1小時下班，恐影響營運安排與勞資關係，也涉及整體交通與工時調整等問題。

黃偉哲表示，此作法若真的完全可行，「乾脆大家都下午4點下班去接小孩，不是很好嗎？」他認為政策思慮應更圓滿周延，需同時兼顧家長、企業與勞工多方需求。

台南暫無跟進規劃　後續持續研議

黃偉哲指出，台南目前正推動重大交通與建設計劃，財政仍屬審慎運用階段，現階段沒有跟進構想。

02/24 全台詐欺最新數據

268 1 8566 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／費爾柴德到台灣啦！近百名球迷熱情接機
快訊／最貪消防署長黃季敏被判55年8月　北檢今晚拘提發監
快訊／平溪大火　屋外不明燃燒驚現「大火球」
昔「喊水會結凍」政治世家　售仁武千坪地進帳5.5億
徐若熙春訓以來最佳一戰！小久保監督：日本隊的強勁對手
大樂透、威力彩頭獎連槓　二獎均開出一注獨得！

為強化工會幹部、勞工團體及企業組織核心幹部的領導力與管理實力，同時因應高齡化社會帶來的照護人力需求，臺南市政府勞工局持續推動多元人才培育課程，從職場領導到長照專業雙軌並進，目標讓臺南成為孕育人才的「希望家園」。

台南市調查官洩密案　一審判2年

台南市公共化幼兒園招生大升級線上登記抽籤報到一次到位

北市育兒減工時怎麼申請？　15大QA一次看

台南元宵雙強登場！鹿耳門花火、鹽水蜂炮接力上陣

