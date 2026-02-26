北市推育兒減工時　「台南不+1」黃偉哲：若可行乾脆都4點就下班

▲北市府推出育兒減少工時計劃，台南市長黃偉哲表示，若真的可行，乾脆把勞動時間都提前在下午4點下班。（圖／市府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市宣布推出育兒減少工時計劃，3月1日起凡設籍台北市、育有12歲以下子女的家長，若企業同意在不減薪的前提下每日減少1小時工時，市府將補助8成薪資差額。對此，台南市長黃偉哲表示，台南沒有跟進規劃，他認為這個政策雖然立意良善，但執行面仍有諸多困難，若真的可行，乾脆把勞動時間都提前在下午4點下班就好了。

北市試辦「減少工時計畫」補助8成薪資 盼減輕育兒負擔

台北市政府推動育兒減少工時計劃，設立在台北市的企業可以替符合資格的員工申請每日彈性減少1小時工時，薪資由市府補助企業8成，盼協助育兒家庭兼顧工作與照顧需求。蔣萬安表示，希望透過制度設計，讓家長在不減薪情況下，增加陪伴子女時間。

黃偉哲：財政與人力面都有挑戰

黃偉哲指出，相信蔣萬安出發點是好的，但其他縣市財政狀況不同，不是每個縣市都有同樣條件。他也直言，對企業而言，並非多補貼一筆薪資就能解決問題，而是實際上會少一名人力。

他舉例，服務業與餐飲業多在下午5、6點後進入尖峰時段，若員工提早1小時下班，恐影響營運安排與勞資關係，也涉及整體交通與工時調整等問題。

黃偉哲表示，此作法若真的完全可行，「乾脆大家都下午4點下班去接小孩，不是很好嗎？」他認為政策思慮應更圓滿周延，需同時兼顧家長、企業與勞工多方需求。

台南暫無跟進規劃 後續持續研議

黃偉哲指出，台南目前正推動重大交通與建設計劃，財政仍屬審慎運用階段，現階段沒有跟進構想。