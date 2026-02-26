台南市調查官林家齊「台鹽綠能案」洩密　一審判2年

▲調查局台南市調查處調查官林家齊被控洩漏偵查資料及查詢個資等，台南地院判他2年徒刑。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

調查局台南市調查處新營站調查官林家齊，涉於偵辦台鹽綠能公司相關案件期間，違法查詢並外流偵查資訊與個資資料，案經台南地檢署起訴後，台南地院26日下午宣判，依違反個資法等罪，判林家齊有期徒刑2年、褫奪公權3年，其餘黃姓女秘書、陳姓男秘書與郭姓男子3人，分別判處5月、4月、4月徒刑，均得易科罰金，並獲緩刑及命繳公益金。

判決資料指出，林家齊於2024年3月起，因調查台鹽綠能股份有限公司相關不法案件，利用調查局內部系統查詢台綠公司及交易關係人個人資料與財務金融紀錄，包括身分證號、親等關係、大額交易明細等，並將資料製成Word、Excel檔案存入隨身碟。

2024年5月間，林男將存有偵查秘密與個資的隨身碟，交予台綠公司總經理黃姓女秘書觀看及複製。黃女再將資料存入公司配發筆電。隨後，另一名陳姓男秘書因與黃女共用該筆電，看見相關檔案後以手機拍攝畫面存檔，並於2024年5月29日前往郭姓友人住處，提供手機內照片供郭男翻拍存檔，造成資料層層外流。

檢方依刑法公務員洩漏國防以外秘密罪及個資法中公務機關非法利用個資罪嫌起訴林家齊；黃女、陳男與郭男則涉犯非公務機關非法蒐集、處理或利用個資罪嫌起訴。

台南地院合議庭審理後，林家齊身為調查局調查官，本應嚴守偵查不公開原則與個資保護義務，且情蒐應採合法手段，卻為追求辦案績效或其他目的，濫用系統權限大舉調閱非公開資訊，並將資料交付民間人士，造成偵查秘密與個資外溢，嚴重損及司法人員公信及相關人隱私權益，情節重大。合議庭依違反個資法等罪，量處有期徒刑2年，並褫奪公權3年，未予宣告緩刑。

黃姓女秘書、陳姓男秘書與郭姓男子部分，法院考量三人非調查機關成員，所涉罪名屬非公務機關違法蒐集、利用個資，犯後多數在偵審過程中坦承不諱，且已與部分被害人達成和解或表達悔意，整體犯行影響相較林男為輕。合議庭分別判處黃女有期徒刑5月、陳男與郭男各4月，均得易科罰金，並宣告緩刑一定期間，同時命三人各繳納一定數額公益金充國庫，以資懲儆。全案仍可上訴。