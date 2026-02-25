醉男大鬧超商！回馬槍「問候員警媽媽」　遭鎖喉上銬畫面曝

▲醉男指著員警飆罵三字經。（圖／翻攝自Threads/zx_01.16_）



記者許宥孺／高雄報導

高雄路竹區一家超商昨（24）日晚間發生醉漢鬧事。一名61歲洪姓男子在超商內喝酒，向店員表示要購買紙杯，但不滿對方態度便在店內大聲咆哮，驚動警方到場將雙方隔開勸導。洪男忿忿不平，竟將氣出在員警身上，指著員警狂譙三字經，警方當場將他上銬逮捕，依妨害公務罪嫌移送法辦。

事發在24日深夜11點多，湖內分局員警執行巡邏勤務時，接獲報案指稱路竹區大同路一家超商發生衝突，有民眾在超商內喝酒後與店員發生口角爭執。

▲醉男破口大罵問候員警媽媽，員警氣炸。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方到場後，立即安撫店員情緒，洪姓男子表示，當時要購買紙杯，店員卻回「要買就買啊！」他不滿店員回應的態度進而發生口角。員警將雙方隔離勸導，不過洪男卻突然走到超商旁的路口，轉身指著員警飆三字經大罵「幹X娘雞掰」。

員警也當場氣炸，反問洪男剛剛對他罵什麼？洪男也不罷休，回嗆「警察也沒多⋯」，員警認定洪男的行為已構成妨害員警依法執行職務，隨即以現行犯身分將洪男壓制上銬。經調查，洪男當時確實處於酒醉狀態，全案警詢後，依妨害公務罪嫌移送偵辦。