35歲男毒駕拒檢！飛車逃逸猛撞「電桿斷2截」　害301戶慘停電

▲高雄大寮毒駕衝撞警車，駕駛飛車逃逸後撞斷路邊電桿。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄大寮區今（25）日凌晨驚傳警匪飛車追逐！陳姓男子駕駛轎車在路上蛇行，遭警攔查時竟惡意衝撞巡邏車逃逸，最終因失控撞斷路邊電桿才停下，造成當地301戶大停電，截至上午9點仍在搶修中。警方事後於車內搜出依托咪酯電子煙油，陳男則檢出毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例、妨害公務等罪名移送偵辦。

林園分局25日凌晨1點15分接獲通報，在大寮區光明路一段、新厝路口有一部轎車蛇行，疑似有酒駕行為，線上警網趕到後，立即鳴笛要求駕駛停車受檢，不過35歲陳姓駕駛拒不配合，竟驅車衝撞警車後加速逃逸。警匪展開飛車追逐，陳男一路狂飆至光明路三段，因車輛失控撞擊路邊電桿，不僅車頭全毀，電線桿也被折甘蔗斷成兩截，現場滿目瘡痍。

▲事故造成當地301戶住戶停電。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



警方隨即控制現場，車內除了陳男外，另有一名32歲郭姓女乘客，兩人因自撞受傷，意識清楚，送醫後暫無大礙。陳姓駕駛則表示害怕警方攔查才逃逸。

員警檢視車內時，當場起獲依托咪酯電子煙油；經檢測陳男酒測值為 0，但毒品唾液快篩呈陽性反應，全案訊後將依毒品危害防制條例、妨害公務、肇事逃逸等移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

由於陳男撞斷電桿，導致大寮區翁公園段、溪寮路一帶共301戶瞬間停電。台電鳳山區營業處表示，接獲通報後已立即派員搶修，截至目前仍有55 戶受影響，正加派人力復電中。