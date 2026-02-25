　
社會 社會焦點 保障人權

35歲男毒駕拒檢！飛車逃逸猛撞「電桿斷2截」　害301戶慘停電

▲▼ 高雄大寮毒駕衝撞警車 攔腰撞斷電桿男女就逮 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄大寮毒駕衝撞警車，駕駛飛車逃逸後撞斷路邊電桿。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄大寮區今（25）日凌晨驚傳警匪飛車追逐！陳姓男子駕駛轎車在路上蛇行，遭警攔查時竟惡意衝撞巡邏車逃逸，最終因失控撞斷路邊電桿才停下，造成當地301戶大停電，截至上午9點仍在搶修中。警方事後於車內搜出依托咪酯電子煙油，陳男則檢出毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例、妨害公務等罪名移送偵辦。

林園分局25日凌晨1點15分接獲通報，在大寮區光明路一段、新厝路口有一部轎車蛇行，疑似有酒駕行為，線上警網趕到後，立即鳴笛要求駕駛停車受檢，不過35歲陳姓駕駛拒不配合，竟驅車衝撞警車後加速逃逸。警匪展開飛車追逐，陳男一路狂飆至光明路三段，因車輛失控撞擊路邊電桿，不僅車頭全毀，電線桿也被折甘蔗斷成兩截，現場滿目瘡痍。

▲▼ 高雄大寮毒駕衝撞警車 攔腰撞斷電桿男女就逮 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲事故造成當地301戶住戶停電。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方隨即控制現場，車內除了陳男外，另有一名32歲郭姓女乘客，兩人因自撞受傷，意識清楚，送醫後暫無大礙。陳姓駕駛則表示害怕警方攔查才逃逸。

員警檢視車內時，當場起獲依托咪酯電子煙油；經檢測陳男酒測值為 0，但毒品唾液快篩呈陽性反應，全案訊後將依毒品危害防制條例、妨害公務、肇事逃逸等移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

由於陳男撞斷電桿，導致大寮區翁公園段、溪寮路一帶共301戶瞬間停電。台電鳳山區營業處表示，接獲通報後已立即派員搶修，截至目前仍有55 戶受影響，正加派人力復電中。

02/23 全台詐欺最新數據

相關新聞

高雄毒駕撞警車逃逸撞電桿　搜出喪屍煙彈

高雄毒駕撞警車逃逸撞電桿　搜出喪屍煙彈

高雄駕駛毒駕在大寮區光明路一段、新厝路口蛇行，警到場鳴笛要求停車受檢，駕駛不配合撞擊警方巡邏車輛後逃逸，至光明路三段前失控自撞路邊電桿才停下，初篩為毒品陽性反應，酒測值則為0，全案訊後將依毒品危害防制條例、妨害公務、肇事逃逸等移請高雄地方檢察署偵辦。

新北水電工毒駕翻車搭小黃開溜　警搜出毒品+槍彈

新北水電工毒駕翻車搭小黃開溜　警搜出毒品+槍彈

打瘦瘦針「左眼爆血」近失明　3度就醫血流不止

打瘦瘦針「左眼爆血」近失明　3度就醫血流不止

即／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選

即／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選

壽山動物園白老虎「昭海」高壽離世

壽山動物園白老虎「昭海」高壽離世

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

