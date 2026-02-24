快訊／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高市議員黨內初選民調將在3月2日至8日舉行，不料，左營、楠梓區的參選人黃偵琳竟爆出酒駕肇事，雖然出面三度鞠躬致歉，但未提退選，引發輿論批評。黃偵琳稍早發文宣布退選，她表示，誠心地面對自己所犯的錯誤，承擔負責，強調做錯了事就該勇於承認、誠心悔過。

▲黃偵琳初選前被爆酒駕，宣布退選。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃偵琳稍早發文表示，「經過一夜的沈澱 感謝所有朋友的指教跟提醒，很抱歉造成社會的紛擾，我決定退出2026年高雄市左營、楠梓選區的市議員初選，誠心地面對自己所犯的錯誤，承擔負責。 做錯了事就該勇於承認、誠心悔過。做了嚴重的錯誤示範，讓所有支持我的朋友失望了，再次致上最深的歉意及檢討。」

▲高雄市長陳其邁回應黃偵琳酒駕風波，強調酒駕零容忍。（圖／記者賴文萱攝）

左營、楠梓區市議員參選人黃偵琳過去曾任劉世芳立委服務處執行長，長期參與公共事務與服務地方基層，2022年參戰左楠區議員，卻以525票差距落敗成「落選頭」，未料這次捲土重來，竟在初選前夕被爆出酒駕肇事。

對於黃偵琳酒駕卻未退選，陳其邁今日被問及此事回應，酒駕零容忍這是社會普遍的共識，他相信黨中央跟市黨部都會妥善來處理，進一步被問到「會不會覺得要退選？」他則強調，他個人對酒駕行為沒有辦法接受，重申相信黨中央跟市黨部會依據過去整體社會共同的期待處理，因為社會沒有辦法接受這種酒駕的行為。