　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高市議員黨內初選民調將在3月2日至8日舉行，不料，左營、楠梓區的參選人黃偵琳竟爆出酒駕肇事，雖然出面三度鞠躬致歉，但未提退選，引發輿論批評。黃偵琳稍早發文宣布退選，她表示，誠心地面對自己所犯的錯誤，承擔負責，強調做錯了事就該勇於承認、誠心悔過。

▲▼曾任劉世芳辦公室執行長！黃偵琳初選前被爆酒駕　抱兒痛哭選到底。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃偵琳初選前被爆酒駕，宣布退選。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃偵琳稍早發文表示，「經過一夜的沈澱 感謝所有朋友的指教跟提醒，很抱歉造成社會的紛擾，我決定退出2026年高雄市左營、楠梓選區的市議員初選，誠心地面對自己所犯的錯誤，承擔負責。 做錯了事就該勇於承認、誠心悔過。做了嚴重的錯誤示範，讓所有支持我的朋友失望了，再次致上最深的歉意及檢討。」

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁回應黃偵琳酒駕風波，強調酒駕零容忍。（圖／記者賴文萱攝）

左營、楠梓區市議員參選人黃偵琳過去曾任劉世芳立委服務處執行長，長期參與公共事務與服務地方基層，2022年參戰左楠區議員，卻以525票差距落敗成「落選頭」，未料這次捲土重來，竟在初選前夕被爆出酒駕肇事。

對於黃偵琳酒駕卻未退選，陳其邁今日被問及此事回應，酒駕零容忍這是社會普遍的共識，他相信黨中央跟市黨部都會妥善來處理，進一步被問到「會不會覺得要退選？」他則強調，他個人對酒駕行為沒有辦法接受，重申相信黨中央跟市黨部會依據過去整體社會共同的期待處理，因為社會沒有辦法接受這種酒駕的行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突遭斷聯
快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別預算條例將付委
快訊／台股飆漲近900點！台積電再創新高
光通訊太旺！5檔齊刷漲停　「飆太凶延長處置」仍創高
快訊／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選
快訊／1張千萬發票沒人領！3／5到期　財政部急尋
台灣專屬豁免沒了　27項輸美無零關稅
川普關稅退回原點　外媒曝：台日韓「砸千億」慘淪冤大頭
快訊／台股暴漲！台積電刷新天價　
一大群小虎鯨集體擱淺屏東！　多隻死亡
鞏固協定是未來目標　鄭麗君：已達成協議國家相對能取得較好待遇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批賴政府關稅談判「搶快討好」　游淑慧：剛愎自用付出不必要代價

國民黨將自提軍購特別條例　牛煦庭：一定滿足美方期待

快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

快訊／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選

朝野把軍購條例列「最優先法案」　卓揆歡迎、當面向韓國瑜請託3法案

川普祭122條款台灣專屬豁免沒了　蝴蝶蘭、觀賞蛙輸美無零關稅

黃國昌：以我能力要過優渥日子不難　但很多人的託付是不放棄的理由

荷蘭新屆聯合政府就職　外交部祝賀：持續深化各領域合作

再爆涉詐助理費！　高金素梅：養好身心繼續問心無愧服務

法院認證！踢爆李彥秀美房產挨告獲不起訴　高嘉瑜：需要這種民代？

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

批賴政府關稅談判「搶快討好」　游淑慧：剛愎自用付出不必要代價

國民黨將自提軍購特別條例　牛煦庭：一定滿足美方期待

快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

快訊／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選

朝野把軍購條例列「最優先法案」　卓揆歡迎、當面向韓國瑜請託3法案

川普祭122條款台灣專屬豁免沒了　蝴蝶蘭、觀賞蛙輸美無零關稅

黃國昌：以我能力要過優渥日子不難　但很多人的託付是不放棄的理由

荷蘭新屆聯合政府就職　外交部祝賀：持續深化各領域合作

再爆涉詐助理費！　高金素梅：養好身心繼續問心無愧服務

法院認證！踢爆李彥秀美房產挨告獲不起訴　高嘉瑜：需要這種民代？

春節後強力執法！東港警啟動闖紅燈取締專案　首日抓20件

藏壽司首度進軍花蓮　自由店開始召募員工

徐若熙今返台披軟銀戰袍對決台灣　笑喊：終於回來了

母貪汙判無期！〈我的歌聲裡〉曲婉婷隔12年新歌　被罵到新帳又關了

「大雷雨即時訊息」3/2起延伸至沿海　達標將發細胞警訊

鼎泰豐「隱藏吃法」又贏！名嘴好奇一試驚呆：秒列心中前3必點

台中男深夜騎Ubike　警關懷一查秒上銬...原來是「14條通」

批賴政府關稅談判「搶快討好」　游淑慧：剛愎自用付出不必要代價

228連假國道車潮上看1.3倍　高公局公布好走時段

鈴木駿輔先發對中華隊第2棒張育成　大巨蛋閉門打悍將IG更新重點

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

政治熱門新聞

黃偵琳酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

即／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選

快訊／民進黨六都議員初選民調順序出爐！　高雄打頭陣

川普祭122條款台灣專屬豁免沒了　蝴蝶蘭、觀賞蛙輸美無零關稅

快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

LIVE／關稅變局恐衝擊產業　鄭麗君親上火線說明最新情勢

韓國瑜邀賴清德報告採統問統答　李鴻鈞：要求一問一答真的太扯

高嘉瑜、李彥秀互告　均不起訴

鞏固協定是未來目標　鄭麗君：已達成協議國家相對能取得較好待遇

若民調輸會退選新北？　黃國昌認「不排除加入李四川團隊」

川普關稅變局　鄭麗君今早親上火線說明

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

王義川讚關稅談判：訂單多大家就可以加班　有加班費夫妻就不會吵架

更多熱門

相關新聞

女酒駕遭吊照繼續騎　結局罰3萬6600元

女酒駕遭吊照繼續騎　結局罰3萬6600元

女子小芸（化名）2018年間因酒駕被吊銷機車駕駛執照，至今尚未重新考領，前年6月間她被警方抓包無照騎車，卻由後座乘客A男出面自稱是駕駛，結果挨罰3萬6600元。小芸提出行政訴訟，堅稱自己沒有無照騎車，但未獲得高雄高等行政法院法官採信，吞下敗訴。

屏東騎士拒檢逃逸　警火速攔截「酒測0.66」

屏東騎士拒檢逃逸　警火速攔截「酒測0.66」

壽山動物園白老虎「昭海」高壽離世

壽山動物園白老虎「昭海」高壽離世

黃偵琳酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

黃偵琳酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

謊報松山線持刀殺人　惡作劇男落網

謊報松山線持刀殺人　惡作劇男落網

關鍵字：

高雄酒駕初選黃偵琳退選影音

讀者迴響

熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明變天！　連假「雨最大」

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

總愛強詞奪理的三大星座！

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面