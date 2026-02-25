高雄毒駕撞警車！瘋狂蛇行逃逸失控撞電桿　落網搜出喪屍煙彈

▲毒駕拒檢衝撞警車逃逸，隨後自撞電桿。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞、劉人豪／高雄報導



高雄駕駛毒駕在大寮區光明路一段、新厝路口蛇行，警到場鳴笛要求停車受檢，駕駛不配合撞擊警方巡邏車輛後逃逸，至光明路三段前失控自撞路邊電桿才停下，初篩為毒品陽性反應，酒測值則為0，全案訊後將依毒品危害防制條例、妨害公務、肇事逃逸等移請高雄地方檢察署偵辦。

警方指出，2月25日01時15分接獲通報，在大寮區光明路一段、新厝路口有自小客車蛇行，疑似酒駕，立即派遣線上警網前往查處。員警到場發現該部自小客車便立即鳴笛要求停車受檢，該車駕駛拒不配合，撞擊警方巡邏車輛後仍一路逃逸，至光明路三段722號前失控自撞路邊電桿才停下。

警方初步了解，車內共2人，分別為駕駛35歲陳姓男子及乘客32歲郭姓女子，駕駛稱因害怕警方攔查而拒檢逃逸，自撞路邊電桿後2人均有受傷，意識清楚，警方協助送醫治療後暫無大礙。

後續警方對該部自小客車進行檢視，於車內發現依托咪酯電子煙油(喪屍煙彈)，另對駕駛進行酒精反應測試、毒品唾液快篩等檢測，初篩為毒品陽性反應，酒測值則為0，全案訊後將依毒品危害防制條例、妨害公務、肇事逃逸等移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

林園分局呼籲，民眾切勿違法施用毒品，施用毒品將造成身心不可挽回之傷害，遇警方攔查應理性配合，切勿拒檢逃逸，避免危及自身及其他用路人安危之情形。