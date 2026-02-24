　
打瘦瘦針「左眼爆血」近失明！3度就醫血流不止　醫揭罕見副作用

▲▼男打瘦瘦針2個月「左眼爆血」近失明！3度就醫仍血流不止。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲男打瘦瘦針2個月「左眼爆血」近失明！3度就醫仍血流不止。（圖／洪啟庭醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

「瘦瘦針」是近年熱門的減重方式，不過美國卻發生逾4千例患者對藥商提起訴訟，指GLP-1類藥品產生副作用。南部一名患者近期左眼突然莫名大量出血，且3度就醫仍無法止血，眼科醫師洪啟庭提出美國醫學報導案例，報導指出施打瘦瘦針雖讓糖化血色素降低，但卻加速眼睛出血，洪啟庭認為兩者狀況不謀而合，高度懷疑恐患者施打瘦瘦針產生極為罕見的副作用。

收治病例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，一名62歲男子因左眼為前增殖期視網膜病變，眼底可見視網膜點狀出血、棉絮斑、靜脈念珠狀變化、網膜內微血管異常，最佳矯正視力約0.05，在本院眼科追蹤治療，平均每3周回診治療乙次，持續半年時間。

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

洪啟庭表示，2個月前，患者突發左眼完全看不見，返回院所檢查後，發現右眼正常，但左眼視力降為眼前10公分手動，同時約有1/6的前房出血，以眼超音波掃描後發現約有1/6稀疏的血塊位於玻璃腔，顯示開始出現玻璃體出血了。

患者自述沒有外傷撞擊，但本身血糖不穩定，早上空腹血糖約在110−130mg/dL，而醣化血色素約為6.0% −6.4%，但是並沒有多喝、多尿、多吃與體重減輕等症狀，僅有輕度高血壓，而其BMI約29，身材微胖，曾向內科醫師表達想打瘦瘦針。由於其血糖狀況，內科醫師認為個案屬於「糖尿病前期」，符合「瘦瘦針」的給予標準，正接受瘦瘦針治療2個月。

▲開始注射瘦瘦針兩個月後，左眼出現1/6前房出血。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲男子開始注射瘦瘦針2個月後，左眼出現1/6前房出血。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲眼超音波掃描發現有1/6稀疏的血塊位於玻璃腔內。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲眼超音波掃描發現有1/6稀疏的血塊位於玻璃腔內。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭指出，由於患者的體重、血糖與血壓均無任何明顯變化，且暫時無法推斷眼睛出血原因，於是先請他停用瘦瘦針。根據一般治療原則，前房出血只要不多，可等待讓其自行吸收，但是急診當日，患者左眼眼壓高達35mmHg，且眼底出血無法觀察，於是當日就立即安排前房血液灌洗術。然而手術過程中，血液不斷的由眼球後方湧出，似乎永遠吸不完，相當罕見。

進一步檢查患者的血小板量是否太少，因而導致凝血功能不佳，並安排腦部電腦斷層，以排除眼球後或腦部長腫瘤。不過報告顯示血小板正常，而腦部斷層也沒有問題。

▲第二次手術後仍有1/5前房出血，甚至有大片血塊遮蓋在角膜內層，正上方12點方向可以發現殘餘的空氣。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲第二次手術後仍有1/5前房出血，甚至有大片血塊遮蓋在角膜內層。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲眼超音波也呈現1/5的濃稠玻璃體出血。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲眼超音波也呈現1/5的濃稠玻璃體出血。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭表示，在術後第5天回診時，患者左眼前房出血又再度發生，而且更加嚴重，甚至眼壓高達42mmHg，緊急安排第2次手術，將血塊全部吸收；沒想到術後5天再回診，血又再度流出來，可看見仍有1/5前房出血，甚至有大片血塊遮蓋在角膜內層，另外眼超音波也呈現1/5的濃稠玻璃體出血，只好再度開刀止血。

洪啟庭說，患者在第7天回診，前房居然繼續出血，同時也出現角膜水腫，超音波掃描見到幾乎滿滿2/3的玻璃體腔內都是血。目前該病患左眼視力僅剩光感，狀況非常不樂觀，與此同時，患者的糖化血色素數值反而降低，難以解釋此結果。

▲第三次手術後，前房仍繼續出血，也出現角膜水腫。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲第三次手術後，前房仍繼續出血，也出現角膜水腫。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲超音波掃描見到幾乎滿滿的玻璃體腔都是血塊。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲超音波掃描見到幾乎滿滿的玻璃體腔都是血塊。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭表示，一般使用瘦瘦針的不良反應，多為腸胃道反應、食慾抑制過度，比較罕見的還有注射部分不適、急性胰臟炎、增加甲狀腺癌的風險等。曾有美國眼科醫學期刊報導，使用瘦瘦針會使糖尿病視網膜病變，甚至產生玻璃體出血，尤其是在剛打的16周內。此發現剛好與患者的情形類似，患者是在打8周後開始嚴重視網膜出血，而且連續3次開刀都無法止血，嚴重的玻璃體出血，幾乎導致視網膜剝離，且視力僅剩下光感，幾近失明。

而為什麼施打瘦瘦針，反而會使糖尿病視網膜病變更嚴重？洪啟庭說，外國學者認為因為打瘦瘦針，會使糖化血色素降低，但糖化血色素降低反而加速眼睛出血、甚至失明，這結果真的難以推論。其中有很多尚未了解的機轉，仍等待醫界後續探索。

高雄眼科瘦瘦針達特楊眼科聯盟洪啟庭

