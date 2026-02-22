台東今年春節救護案增、火災降　消防局公布統計提醒元宵防災

▲台東春節救護案件攀升。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣消防局公布115年春節期間（2月15日小年夜至2月21日初五）救災救護案件統計。春節期間全縣共受理火災32件、救護399件、山域事故2件及溺水事故2件。其中，大年初二（18日）於北絲鬮溪發生溯溪遊客受困急流事件，經即時救援成功脫困。

消防局表示，與去年同期相比，救護案件增加19件，火災案件則大幅減少28件，顯示縣民防火意識提升及燃放爆竹規範逐漸落實。然而，救護、山域及溺水事故略有增加，提醒民眾在節慶歡樂之餘仍須提高安全警覺。

長假車潮匯集 交通事故成救護主因

今年春節連假長達9天，南迴公路、台11線東海岸及縱谷地區湧入大量返鄉與觀光車潮。消防局統計指出，救護案件增加多與交通事故相關。由於台東地形狹長，長途駕駛易產生疲勞駕駛與注意力不集中情形，為連假事故發生主因之一。

火災件數下降 爆竹施放趨理性

今年火災件數顯著下降。消防局預防調查科分析，民眾逐漸以電子炮取代傳統爆竹，有效降低火災風險。不過初一當日仍發生8件火災，其中包括施放煙火不慎引燃乾枯草叢及祭拜用火不慎等情形，所幸鄰里即時通報並迅速撲滅，未釀成重大災害。

消防局提醒，元宵節期間「炸寒單」活動頻繁，民眾切勿於易燃物附近施放爆竹，避免引發火警意外。

山域雙案並發 空勤跨區馳援

大年初四上午山區幾乎同時發生兩起登山客受困案件。其一發生於小鬼湖偏遠山區，登山客因橫越倒木不慎造成右腳踝拉傷無法行走；另一案則於嘉明湖山區，民眾突發腹部劇痛受困。

消防局指揮中心立即申請內政部空中勤務總隊直升機支援，南北兩地同步執行吊掛任務，於1架次成功完成2名傷患後送作業，患者平安送醫救治。另於海岸線及離島亦發生溺水事故，經消防與海巡單位通力合作，成功化解危機。今年春節期間，全縣未發生重大災害。

元宵將屆 消防局籲守安全原則

隨著元宵佳節臨近，台東年度盛事「炮炸寒單」即將登場。台東縣消防局呼籲，參與活動民眾應遵守「穿著防護衣物」、「認明合格標識」及「遵守施放時段」等安全原則，避免因一時疏忽造成意外。

消防局強調，春節期間的平安成果有賴全民共同努力。面對元宵遶境及各項慶典活動，將持續強化整備與應變機制，也期盼縣民在享受節慶氛圍之餘，共同守護城市安全，讓平安從新春延續至整年度。