台東男情緒不穩坐初來橋邊護欄　警耐心溝通趁隙拉回橋面

▲海端警柔性勸導成功拉回男子。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局海端聯合所於21日18時3分許接獲勤務指揮中心通報，指稱海端鄉初來橋上有一名男子因與友人發生口角，情緒受影響，獨自坐於橋邊護欄外側，情況令人憂心，並請警方到場時勿鳴笛，以免刺激當事人情緒。

海端聯合所所長黃自成與警員張楚禾獲報後立即趕赴現場。到場時發現該男子雙腳懸空、身體重心偏向橋外，現場氣氛緊張，稍有不慎恐發生危險。

員警評估當事人情緒仍在波動，採取低調且柔性方式接近，一面以平穩語氣對話，分散其注意力、穩定情緒，一面尋找適當時機確保安全。男子表示，因遭友人言語指責而情緒低落，一時難以平復，才會坐在橋邊抒發情緒。警方持續耐心傾聽與關懷，待其注意力稍有轉移之際，黃自成自後方迅速上前將其環抱拉回橋面，並與在場員警合力帶離危險位置，成功化解可能發生的危機。

隨後，警方陪同男子至安全處休息並持續安撫情緒，同時聯繫其友人到場協助。待情緒穩定後，由友人陪同返回住處休養。警方亦依規定完成相關通報與後續關懷機制，強化安全防護。

關山警察分局表示，員警面對突發事件，須兼顧專業判斷與同理關懷，方能在第一時間降低風險、守護民眾生命安全。本案同仁沉著應對、把握關鍵時機，成功避免憾事發生，展現警察守護生命的責任與使命。

警方呼籲，若因人際衝突或生活壓力導致情緒低落，應主動向家人、朋友或專業單位尋求協助，切勿讓負面情緒持續累積。遇有緊急狀況，可撥打110報案專線，警方將即時提供必要協助，共同維護社會安定與民眾安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995