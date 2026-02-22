最美議員拜年片「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號：字幕別鬧了

▲顏翎熹向選民拜年。（圖／翻攝自Molly 翎熹）

記者鄺郁庭／綜合報導

有「最美議員」封號的嘉義市議員顏翎熹，春節期間不忘和粉絲拜年，幾乎天天都有影片向大家送上祝福。畫面一出掀暴動，因為她的服裝幾乎都是低胸或挖洞設計，藏不住傲人上圍、深邃事業線。有趣的是，字幕常常剛好卡在關鍵位置，讓不少人笑喊「字幕很礙眼」，意外掀起熱議。

嘉義市議員顏翎熹從除夕、初一到初五，天天都在粉專拜年，每天都有不同造型，除夕是一身深紅色貼身旗袍，初一是深紅色低胸上衣搭正紅色西裝外套，初二是紅色內搭配同色系小香風外套，初三則粉色系低胸挖洞針織上衣，初四是細肩帶拼接長袖紅色上衣，初五是POLO領口挖洞設計套裝。

不管是哪一套，胸前挖空剪裁設計，或低胸的風格都超吸睛，完美展現顏翎熹亮麗外型與好身材。不過，影片後製字幕剛好落在胸前位置，時不時遮住畫面焦點，也讓網友一邊看祝福、一邊忍不住歪樓。

不少人湧入留言區笑翻直呼，「字幕君不要啊啊啊」、「請重新上片，把字幕拿掉，拜託」、「明明咬字都很清楚，為什麼要字幕啦！」「字幕君出來，保證不打你」、「第一次深深覺得字幕很礙眼」、「怎麼已經看這影片2小時了」。還有人打趣表示，「這字幕位置太剛好了吧」、「小編是不是故意的？」