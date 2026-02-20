高鐵自由座爆插隊爭議！　牙醫遭控「撞開佔位」親上火線回應

▲高鐵春節排隊風波！牙醫被控撞人插隊澄清：以訛傳訛。（示意圖／記者李姿慧攝）



近日社群平台Threads瘋傳一段關於高鐵自由座排隊爭議的貼文，一名網友控訴在春節期間搭乘高鐵時，遭一名白衣男子從對號座車廂「撞開插隊」佔位，事後查出該男子身分為一名牙醫師，引發網民熱議。對此，當事牙醫師今日做出回應，強調網路指控與事實有出入，嚴正否認有撞人或惡意插隊之行為。

當事人澄清：攜帶貓籠極為謹慎，絕無碰撞他人

針對原PO指控「撞開依序上車的人」一事，該名牙醫師在Instagram限動說明，「沒有撞人，被說有，隔壁節走過來，被說插隊，拿著貓籠不能碰撞，謀個位子人之常情，以訛傳訛，還是看些有益身心的？」說明當時自己手中提著貓籠，移動過程中極為小心，不會與他人發生劇烈碰撞。

對於「插隊」的說法，牙醫師也指出，自己是從「隔壁節（對號座車廂）走過來」，並非無端插入自由座的排隊人龍。他認為，在擁擠的車廂環境中尋找座位，本意是為了讓同行的伴侶有位子休息，認為「謀個位子人之常情」，而非惡意造成他人不便，網路上的討論多屬以訛傳訛。

高鐵呼籲遵守「先下後上」與排隊禮儀

高鐵公司表示，春節期間各車站均加派人力維持秩序，並呼籲旅客遵守「先下後上」與排隊禮儀，旅客如發現他人有影響乘車秩序情況，可主動向列車或車站人員反映，以利即時處理。