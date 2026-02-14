　
地方焦點

高鐵台南站春節首日湧人潮　黃偉哲發春聯紅包迎新年

▲台南市長黃偉哲於高鐵台南站發送「金馬伍吉」春聯與紅包，向返鄉市民及旅客拜年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲於高鐵台南站發送「金馬伍吉」春聯與紅包，向返鄉市民及旅客拜年，立委謝龍介也喜接紅包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年首日，台南市長黃偉哲14日前往高鐵台南站視察春節旅運情形，並於現場致贈返鄉市民及來訪旅客「金馬伍吉」春聯與紅包，向民眾拜年，祝福新的一年諸事順遂、平安有錢，為返鄉路途增添暖意。

▲台南市長黃偉哲於高鐵台南站發送「金馬伍吉」春聯與紅包，向返鄉市民及旅客拜年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南向來以美食小吃與歷史景點聞名，假日期間吸引大量遊客造訪，市區人潮與車流勢必增加。他建議民眾多加利用大眾運輸及接駁轉乘服務，選擇公車、自行車或步行方式漫遊城市，不僅低碳健康，也能更深入體驗台南獨特的文化風貌。

▲台南市長黃偉哲於高鐵台南站發送「金馬伍吉」春聯與紅包，向返鄉市民及旅客拜年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，春節期間市府將與雙鐵及國道客運業者保持密切聯繫，掌握長途人流動態。因應疏運需求，高鐵於連假期間加開395班次列車，台南站預估運量約3.3萬人次；台鐵加開387車次，台南站預估約5.6萬人次；國道客運運量則推估成長約25%。市區交通方面，2月13日最後一個上班日，8小時交通量約16萬車次，較去年略增9%；大台南公車運量約3.3萬人次，較去年增加3%。

▲台南市長黃偉哲於高鐵台南站發送「金馬伍吉」春聯與紅包，向返鄉市民及旅客拜年。（圖／記者林東良翻攝，下同）
王銘德進一步說明，交通局自2月17日起（除夕除外）啟動「交通疏運指揮中心」，每日監控主要道路車流狀況，隨時應變處理交通問題，提醒市民春節期間車流量大，應多利用公共運輸，減少壅塞。

▲台南市長黃偉哲於高鐵台南站發送「金馬伍吉」春聯與紅包，向返鄉市民及旅客拜年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

公共運輸處處長劉佳峰也呼籲，民眾切勿酒後駕車。若有返家需求，除可搭乘大眾運輸或計程車外，也可使用酒後代駕服務。目前台南市共有台灣代駕、55688代駕、成功衛星計程車隊及府城衛星計程車隊等4家業者提供服務，相關費率可至公運處官網查詢，鼓勵市民善加利用，確保行車安全，安心迎接新年。

▲台南市長黃偉哲於高鐵台南站發送「金馬伍吉」春聯與紅包，向返鄉市民及旅客拜年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

高鐵台南站春節黃偉哲春聯紅包

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

